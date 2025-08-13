Ông Trump sẽ 'lấy lại' đất cho Ukraine như thế nào?

Tổng thống Mỹ Trump cho hay, ông sẽ cố gắng lấy lại cho Ukraine một số lãnh thổ trong cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin ngày 15/8.

Ba vị tổng thống Nga (Putin), Mỹ (Trump) và Ukraine (Zelensky). Ảnh: Fox News.

Món quà bất ngờ của ông Trump dành cho Ukraine?

Tổng thống Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng: “Nga đã chiếm một phần lớn đất của Ukraine. Chúng tôi sẽ cố gắng lấy lại cho Ukraine một bộ phận lãnh thổ trong số đó”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Trump và người đồng cấp Nga Putin sẽ hội đàm trực tiếp ở bang Alaska (Mỹ) vào ngày 15/8 tới. Ông Trump tuyên bố ông có thể biết rõ chỉ trong 2 phút gặp gỡ với ông Putin là liệu có thể đạt được tiến bộ hay không.

Tổng thống Trump tuyên bố, thượng đỉnh Alaska 15/8 sẽ là hội nghị “mang tính thăm dò” nhằm hối thúc Tổng thống Nga Putin chấm dứt xung đột vũ trang. Nói cách khác, ông Trump có thể xem cuộc gặp cấp cao này là bước gặp gỡ ban đầu.

Một lần nữa, Tổng thống Trump cảnh báo sẽ có “trao đổi đất” giữa Nga và Ukraine. Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump dùng cụm từ “đổi đất”. Hiện người ta vẫn chưa rõ là nếu nói đến chuyện “đổi đất” thì Nga có thể nhượng lại đất nào cho Ukraine.

Ông Trump nói rằng việc trao đổi này có thể “tốt” hoặc “tệ” cho cả hai nước Nga và Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định rằng Tổng thống Nga sẽ có khả năng phải từ bỏ một số lãnh thổ mà ông giành được kể từ khi phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” ở Ukraine.

Ông Trump bày tỏ ông tin tưởng ông Putin sẽ chân thành lần này. “Tôi tin rằng ông Putin muốn giải quyết được vấn đề”.

Tổng thống Trump hôm 8/8 công bố về thượng đỉnh với ông Putin. Ngày 8/8 cũng là hạn chốt tối hậu thư do ông đưa ra cho Nga.

Tổng thống Trump cũng tuyên bố ông sẽ cập nhật cho các lãnh đạo châu Âu nếu Tổng thống Nga Putin đề xuất cái mà ông Trump gọi là “thỏa thuận công bằng” trong đàm phán. Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời cho biết, trong tình huống đó, ông sẽ gọi điện đầu tiên cho Tổng thống Ukraine Zelensky

Tuy nhiên, ông Trump cũng nói rằng ông “bất đồng rất nghiêm trọng với những gì mà Tổng thống Ukraine đã làm”. Trước đó, ông Trump từng quy trách nhiệm cho ông Zelensky về việc để nổ ra xung đột Nga - Ukraine.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết thêm, một hội nghị tương lai có thể bao gồm cả ông Zelensky và có thể là một phiên họp 3 bên, trong đó có ông Trump và ông Putin.

Tổng thống Mỹ nói: “Tôi sẽ để hai vị đó ở trong cùng một phòng. Tôi nghĩ mọi việc sẽ được giải quyết”.

EU tiếp tục thái độ cứng rắn với Nga

Kaja Kallas - Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC), nói với đài BBC rằng Tổng thống Nga Putin có xu hướng “đi theo định dạng truyền thống, đó là phân chia lãnh thổ và vùng ảnh hưởng” trong các cuộc đàm phán với Tổng thống Trump.

Tuy nhiên, bà Kallas nhấn mạnh rằng châu Âu đã nói rõ rằng họ sẽ không chấp nhận một thỏa thuận mà Ukraine không đồng ý. Bà nói: “Nếu Ukraine không phải là một phần trong thỏa thuận, bất cứ thỏa thuận nào cũng sẽ không được thực thi. Đó là lý do Ukraine cần có mặt tại bàn đàm phán”.

Trong khi đó, điện Kremlin luôn hạ thấp triển vọng gặp gỡ với Tổng thống Ukraine Zelensky. Tổng thống Nga Putin gần đây có tái khẳng định rằng điều kiện để gặp gỡ ông Zelensky vẫn còn ở xa.

Phản ứng trước tin tức về thượng đỉnh Alaska, Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng bất cứ thỏa thuận nào mà không có sự tham gia của Kyiv thì đều là những “quyết định chết”.

Hôm 10/8, ông Zelensky trích dẫn báo cáo của cơ quan tình báo Ukraine cho biết không có dấu hiệu Nga chuẩn bị kết thúc chiến sự ở Ukraine.

Dự kiến ông Zelensky sẽ tham gia hội nghị trực tuyến với Tổng thống Mỹ Trump, Phó Tổng thống Mỹ Vance và các nhà lãnh đạo EU vào ngày 11/8.

Hội nghị trực tuyến này tập trung vào các giải pháp gây áp lực với Nga, các vấn đề về lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm, các bảo đảm an ninh dành cho Kyiv và quy trình đàm phán hòa bình trong tương lai.

Người phát ngôn của Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết, ông đã mời các nhà lãnh đạo EU và NATO thảo luận cách gây áp lực lên Nga trước cuộc họp thượng đỉnh Trump - Putin.

Trong cuộc điện đàm hôm 10/8, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Canada Mark Carney nhất trí rằng một thỏa thuận hòa bình “phải được xây dựng với Ukraine chứ không phải áp đặt lên Ukraine” - người phát ngôn của Văn phòng thủ tướng Anh cho hay.