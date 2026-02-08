Ông Trump sẽ chi mạnh nếu New York biết 'chiều'

Ông Trump được cho là hứa cấp vốn cho dự án đường hầm New York, nếu nhà ga Penn và sân bay Dulles đổi theo tên của ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng ở Washington, Mỹ, ngày 2/2. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói với Thượng nghị sĩ Chuck Schumer (đảng Dân chủ, bang New York) rằng ông sẽ dỡ bỏ lệnh đóng băng hàng tỷ USD ngân sách dành cho dự án Gateway của New York với một điều kiện.

Điều kiện ông Trump đưa ra là đổi tên ga Penn ở thành phố New York và sân bay quốc tế Dulles ở Washington D.C theo tên ông.

Theo hai nguồn thạo tin, đề nghị này đã nhanh chóng bị Thượng nghị sĩ Schumer bác bỏ. Ông Schumer cho biết ông không có thẩm quyền để có thể đáp ứng những yêu cầu “khác thường” của ông Trump.

Dù ông Schumer đang giữ vai trò trung tâm trong các nỗ lực đàm phán nhằm khơi thông nguồn vốn cho dự án Gateway, nhưng khả năng để ông Schumer có thể tác động thay đổi tên ga Penn hay sân bay Dulles gần như... bằng không.

Trước đó, một số nghị sĩ Cộng hòa từng đề xuất đổi tên sân bay Dulles thành sân bay quốc tế Donald J. Trump, nhưng ý kiến này không nhận được nhiều sự ủng hộ và khó có khả năng được Quốc hội thông qua.

Người phát ngôn của ông Schumer hiện từ chối yêu cầu bình luận của CNN, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu làm rõ.

Trong những tuần qua, chính quyền Tổng thống Trump vẫn tiếp tục giữ lại hơn 16 tỷ USD ngân sách dành cho dự án Gateway. Dự án này kết nối New York và New Jersey bằng tuyến đường hầm đường sắt chạy dưới sông Hudson.

Hai bang này hiện đã đệ đơn kiện chính quyền của ông Trump, cho rằng việc đình chỉ giải ngân là trái luật.

Ủy ban phụ trách dự án đường hầm Gateway cảnh báo họ có thể phải dừng thi công và cho nghỉ việc khoảng 1.000 lao động, nếu chính quyền liên bang không sớm giải ngân phần kinh phí cần thiết.

Dự án này được khởi động từ trước khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, nguồn ngân sách liên bang đóng vai trò quan trọng đối với dự án.

Ông Trump đã quyết định tạm dừng dự án vào cuối năm ngoái. Các quan chức Dân chủ tại New York và New Jersey cho rằng động thái này mang động cơ chính trị.

CNN đánh giá nếu thông tin về điều kiện của ông Trump đối với ông Schumer được xác nhận, điều này cho thấy rõ hơn nỗ lực của ông Trump trong việc tạo dấu ấn cá nhân trong lịch sử nước Mỹ, trong đó có việc gắn tên ông với ngày càng nhiều sáng kiến và công trình công cộng.

Kể từ khi trở lại Nhà Trắng, ông Trump đã thúc đẩy hàng loạt sáng kiến mang thương hiệu cá nhân, như chương trình “thẻ vàng Trump” mở ra con đường nhập tịch với chi phí cao, trang web TrumpRx cung cấp thuốc giá rẻ, hay kế hoạch thực hiện loạt tàu chiến mới có tên “lớp Trump”.

Gần đây, Tổng thống Mỹ còn nhắm tới những biểu tượng lớn hơn, khi tên ông được gắn lên những công trình như Viện Hòa bình Mỹ và Trung tâm Kennedy ở Washington.