Ông Trump sẵn sàng chuyển sang 'giai đoạn 2' trừng phạt Nga

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 7/9 cho biết ông sẵn sàng chuyển sang giai đoạn hai của các biện pháp trừng phạt Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Đây là phát biểu mạnh mẽ nhất cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ có thể sắp tăng cường trừng phạt Moscow hoặc các khách hàng mua dầu của Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine.

Ông Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ áp thêm trừng phạt Moscow nhưng trước đó vẫn tạm hoãn khi theo đuổi các cuộc đàm phán hòa bình. Phát biểu mới nhất cho thấy lập trường của ông ngày càng cứng rắn hơn dù Tổng thống Trump không nói rõ liệu ông đã chắc chắn đưa ra quyết định này hay chưa hoặc giai đoạn hai sẽ bao gồm những gì.

Khi được một phóng viên tại Nhà Trắng hỏi liệu ông có sẵn sàng chuyển sang “giai đoạn hai” của các biện pháp trừng phạt Nga hay không, ông Trump trả lời: “Đúng vậy, tôi sẵn sàng", song không cung cấp thêm chi tiết.

Tổng thống Trump tỏ ra thất vọng vì chưa thể chấm dứt giao tranh, sau khi từng dự đoán sẽ nhanh chóng kết thúc xung đột ở Ukraine khi nhậm chức hồi tháng 1.

Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận hôm 7/9 về các bước đi mà ông Trump đang cân nhắc. Câu hỏi này được đặt ra sau phát biểu hôm 3/9 khi nhà lãnh đạo Mỹ bảo vệ những hành động mà ông đã thực hiện với Nga, bao gồm áp thuế trừng phạt lên hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang Mỹ hồi tháng trước.

Ấn Độ là một trong những khách hàng lớn mua năng lượng của Nga, trong khi các nước phương Tây đã cắt giảm nhập khẩu để đáp trả hành động của Moscow ở Ukraine.

“Điều đó khiến Nga thiệt hại hàng trăm tỷ USD. Bạn gọi đó là không hành động sao? Tôi vẫn chưa thực hiện giai đoạn hai hoặc giai đoạn ba", ông Trump nói hôm 3/9.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 7/9 cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu có thể áp “thuế trừng phạt thứ cấp” đối với các quốc gia mua dầu Nga, đẩy kinh tế Nga tới bờ vực sụp đổ và buộc Tổng thống Vladimir Putin phải ngồi vào bàn đàm phán. Trung Quốc hiện là khách hàng lớn mua năng lượng của Nga.