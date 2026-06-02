Ông Trump ‘nổi trận lôi đình’ với ông Netanyahu

Trang tin Axios hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích gay gắt Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến hành động leo thang quân sự tại Lebanon.

Ông Trump được cho là đã cáo buộc ông Netanyahu đe dọa tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran, đồng thời yêu cầu Tel Aviv đình chỉ kế hoạch tấn công Beirut.

Axios mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi căng thẳng nhất giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Trump trở lại nắm quyền.

Tổng thống Mỹ đã "nổi trận lôi đình" và quát lớn: "Ông đang làm cái quái gì thế? Ông mất trí thật rồi. Không có tôi thì ông đã vào tù. Tôi đang cứu ông đấy. Giờ thì ai cũng ghét ông và Israel vì chuyện này".

Dù khẳng định quyền tự vệ của Israel, Tổng thống Mỹ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc ông Netanyahu đẩy mạnh các biện pháp tấn công phi đối xứng trong những ngày gần đây, khiến thương vong dân thường gia tăng và nhiều tòa nhà bị san phẳng để triệt hạ các chỉ huy của Hezbollah.

Theo RT, thời gian qua, Israel liên tục tăng cường oanh tạc các khu vực được cho là mục tiêu của Hezbollah tại Lebanon. Quân đội nước này đã tiến sâu hơn vào miền nam Lebanon và chiếm đóng Lâu đài Beaufort - một pháo đài Thập tự chinh có lịch sử 900 năm tuổi và là điểm cao chiến lược tại khu vực.

Trước tình hình leo thang, Tehran đe dọa sẽ rút khỏi cuộc đàm phán với Mỹ, do dự thảo bản ghi nhớ với Washington có điều khoản ràng buộc bắt buộc chấm dứt hành động thù địch tại Lebanon.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cho biết ông đã trao đổi với Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri, đồng thời cảnh báo phản ứng của Iran sẽ không dừng lại ở việc đình chỉ thương lượng.

"Nếu hành vi xâm lược của Israel nhằm vào Lebanon tiếp diễn, chúng tôi không chỉ đóng băng tiến trình đàm phán mà sẽ đối đầu trực tiếp với kẻ thù", ông Ghalibaf tuyên bố trên mạng xã hội X.

Trên Truth Social, ông Trump cho biết: "Tôi đã có cuộc trao đổi với Bibi Netanyahu hôm nay và yêu cầu ông ấy không tiến hành chiến dịch đột kích quy mô lớn vào Beirut, Lebanon", đồng thời nói thêm rằng nhà lãnh đạo Israel "đã cho rút quân".

Tổng thống Mỹ cũng khẳng định đại diện ban lãnh đạo Hezbollah đã đồng ý ngừng bắn vào Israel.

Ngược lại, ông Netanyahu cho biết đã thông báo với ông Trump rằng Israel sẽ tấn công Beirut nếu Hezbollah không chấm dứt các hành động gây hấn.

"Lập trường của chúng tôi không thay đổi", ông Netanyahu viết, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục hoạt động quân sự tại miền nam Lebanon "theo đúng kế hoạch".