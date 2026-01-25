Ông Trump: Mỹ sẽ có tất cả những gì muốn có

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ giành quyền chủ quyền đối với những khu vực đặt các căn cứ quân sự tại Greenland, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ “có mọi thứ mình muốn”.

Ông Trump trong cuộc phỏng vấn với New York Post ngày 24/1. Ảnh: NYP.

Trả lời độc quyền New York Post ngày 24/1, ông Trump cho biết Mỹ sẽ “có mọi thứ mình muốn” trong các cuộc đàm phán liên quan đến Greenland.

“Chúng tôi đang có những cuộc trao đổi rất đáng chú ý”, ông cho biết.

Trong nhiều tháng qua, Tổng thống Mỹ đã gây sức ép với Đan Mạch xung quanh tương lai của hòn đảo Bắc Cực. Ông từng tuyên bố không chấp nhận kịch bản nào khác ngoài việc Mỹ sở hữu Greenland. Chủ đề Greenland tiếp tục chi phối chuyến đi của ông Trump tới Davos (Thụy Sĩ).

Sau cuộc gặp với Tổng thư ký NATO Mark Rutte tại Davos, ông Trump nói đã đạt được một “thỏa thuận khung” về Greenland.

Theo nguồn tin am hiểu vấn đề chia sẻ với New York Post, đề xuất đang được thảo luận không cho phép Mỹ sở hữu toàn bộ Greenland, nhưng cho phép Washington có “quyền chủ quyền” đối với những khu vực đặt các căn cứ quân sự tại Greenland, chẳng hạn như Căn cứ Không gian Pituffik.

Mô hình này được cho là dựa trên thỏa thuận của Anh về “khu vực căn cứ có chủ quyền” tại Cyprus, tại đây, các căn cứ quân sự của Anh được coi là lãnh thổ của London.

Hiện tại, chưa rõ Greenland và Đan Mạch có đang tham gia vào tiến trình thỏa thuận không. Dù vậy, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen ngày 22/1 đã tuyên bố không đồng tình với việc trao quyền chủ quyền cho các căn cứ quân sự Mỹ đặt tại Greenland.

“Chủ quyền là vấn đề thuộc lằn ranh đỏ”, ông nhấn mạnh.

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tiến hành huấn luyện quân sự tại một căn cứ ở Greenland. Ảnh: NYP.

Theo Reuters, việc Tổng thống Trump trực tiếp nắm quyền quyết định chính sách đối ngoại của Mỹ, bỏ qua các kênh truyền thống, đang trở thành nét mới trong nhiệm kỳ hai của ông. Giới chuyên gia cảnh báo cách tiếp cận này gây xáo trộn và làm tổn hại niềm tin của các đồng minh dành cho Mỹ.

Theo nhiều nguồn thạo tin chia sẻ với Reuters, khi quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland gặp nhau hồi tháng 12/2025 tại thủ phủ của hòn đảo Bắc Cực, cuộc trao đổi diễn ra bình thường, không hề đề cập tới khả năng Mỹ tiếp quản phần lãnh thổ thuộc Đan Mạch.

Mọi thứ thay đổi trong chưa đầy hai tuần sau đó, khi Tổng thống Trump công bố bổ nhiệm đặc phái viên của Mỹ về Greenland, ông Jeff Landry.

Trên mạng xã hội, ông Landry viết sẽ giúp “đưa Greenland trở thành một phần của nước Mỹ”. Động thái này khiến Copenhagen sững sờ và khiến nhiều quan chức cấp cao của Mỹ phụ trách các vấn đề về châu Âu và NATO trở nên bị động.

Các bước đi của chính quyền ông Trump thời gian qua, từ đe dọa Greenland cho đến kế hoạch áp thuế đồng minh, dường như được quyết định chủ yếu bởi ông Trump và nhóm cố vấn thân cận.

Cách thảo luận chính sách ngoại giao tập trung quyền lực kiểu này phù hợp với ông Trump, xét tới sự hoài nghi trước nay của ông đối với bộ máy vận hành cồng kềnh, cũng như mong muốn thường thấy ở ông là triển khai quyết định nhanh chóng.

Tuy nhiên, những thông báo đột ngột và các cú “quay xe” bất ngờ của ông Trump đang làm gia tăng nguy cơ gây tổn hại lâu dài trong quan hệ với các đồng minh then chốt của Mỹ.

Bà Kori Schake, cựu quan chức Lầu Năm Góc và Nhà Trắng, nhận định thiệt hại đã xảy ra. “Ông Trump đưa ra các mối đe dọa quá thất thường, khiến không ai có thể chắc chắn ông sẽ không quay lại với những đe dọa đó. Ông ấy đã khiến Mỹ trở nên khó lường ngay cả với những người bạn thân nhất”, bà Schake nói.

Phản hồi về việc Nhà Trắng nhiều lần khiến giới ngoại giao bất ngờ, người phát ngôn Nhà Trắng Anna Kelly cho rằng những người rò rỉ thông tin cho truyền thông không nắm được các thảo luận nhạy cảm. Bà Kelly nhấn mạnh những thành quả ngoại giao đạt được đã nói lên tất cả về đội ngũ an ninh quốc gia vận hành dưới thời ông Trump.

“Tổng thống được bầu để triển khai chính sách “Nước Mỹ trên hết”, ông đã làm được điều đó rất hiệu quả nhờ cách tiếp cận từ trên xuống”, bà Kelly nói.