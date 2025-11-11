Ông Trump muốn chia 'cổ tức thuế' 2.000 USD, những ai sẽ được nhận?

Ông Trump cam kết chia “cổ tức thuế” 2.000 USD cho người dân Mỹ, đồng thời khẳng định thuế nhập khẩu giúp nước này thu về hàng nghìn tỷ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9/11 tuyên bố hầu hết người dân Mỹ sẽ nhận được “ít nhất 2.000 USD ” từ nguồn thu thuế quan do chính quyền của ông thu được.

“Mỗi người (ngoại trừ nhóm thu nhập cao) sẽ nhận ít nhất 2.000 USD ”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 9/11, song không nêu rõ đối tượng đủ điều kiện hay thời điểm chi trả.

Trong bài đăng trên Truth Social, Tổng thống Trump ca ngợi chính sách thuế quan, đồng thời khẳng định khoản thuế đánh vào hàng hóa nhập khẩu không chỉ giúp trả nợ công mà còn mang lại tiền trực tiếp cho người dân.

“Những ai phản đối thuế quan là kẻ ngu ngốc! Chúng ta hiện là quốc gia giàu có và được tôn trọng nhất thế giới, gần như không có lạm phát, thị trường chứng khoán lập kỷ lục, quỹ hưu trí 401(k) đang ở mức cao nhất trong lịch sử. Chúng ta đang thu về hàng nghìn tỷ USD và sẽ sớm bắt đầu trả khoản nợ công khổng lồ 37.000 tỷ USD . Các nhà máy, cơ sở sản xuất đang mọc lên khắp nước Mỹ”, ông Trump cho biết.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên kênh One America News Network hồi tháng 10, ông Trump từng đề cập đến khả năng phát “séc” trị giá từ 1.000 - 2.000 USD như một hình thức chia cổ tức cho người dân từ nguồn thu thuế quan.

“Chúng tôi đang xem xét điều đó. Trước hết, chúng tôi sẽ trả nợ, vì nợ công đã tăng quá nhanh. Nhưng chúng tôi cũng có thể phân phối lại cho người dân – như một dạng cổ tức dành cho người dân Mỹ”, ông nói.

Những ai có thể được nhận khoản “cổ tức thuế”?

Nhà Trắng và Bộ Tài chính hiện chưa trả lời câu hỏi về mức thu nhập nào sẽ bị loại trừ, cũng như việc trẻ em có được nhận khoản tiền tương tự hay không. Chính quyền Mỹ cũng chưa ước tính tổng chi phí của một chương trình như vậy.

Trong chương trình “This Week” của đài ABC News ngày 9/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông chưa thảo luận trực tiếp với Tổng thống Trump về đề xuất này, song cho rằng “khoản cổ tức 2.000 USD có thể được thực hiện theo nhiều hình thức, không chỉ là séc hỗ trợ trực tiếp”.

“Điều đó có thể đến từ việc giảm thuế, như không đánh thuế tiền tip, tiền làm thêm giờ, hay lương hưu an sinh xã hội. Ngoài ra còn có thể cho phép khấu trừ lãi vay mua xe”, ông Bessent nói.

Người dân mua sắm tại siêu thị ở San Mateo, California, Mỹ. Ảnh: Xinhua

Trong đại dịch Covid-19, Quốc hội Mỹ từng thông qua 3 gói hỗ trợ kích cầu, trong đó hai gói đầu được ký thành luật dưới thời ông Trump.

Gói thứ nhất được thông qua tháng 3/2020, cấp 1.200 USD cho mỗi người nộp thuế và 500 USD cho mỗi trẻ em. Gói thứ hai được thông qua tháng 12/2020, cấp 600 USD cho mỗi người nộp thuế và 600 USD cho mỗi trẻ em. Gói thứ ba được thông qua tháng 3/2021, dưới thời Tổng thống Joe Biden, theo đó cấp 1.400 USD cho mỗi người nộp thuế, 2.800 USD cho các cặp vợ chồng và 1.400 USD cho mỗi trẻ em hoặc người phụ thuộc.

Đối với hai gói hỗ trợ đầu tiên, cá nhân có thu nhập dưới 75.000 USD /năm và cặp vợ chồng có thu nhập dưới 150.000 USD /năm được nhận toàn bộ khoản tiền; những người có thu nhập cao hơn nhận mức hỗ trợ giảm dần. Theo Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), hơn 476 triệu khoản thanh toán đã được thực hiện, với tổng giá trị 814 tỷ USD .

Hiện chưa rõ các khoản “cổ tức thuế” mà ông Trump đề cập có áp dụng các tiêu chí giống gói kích thích trong giai đoạn đại dịch Covid-19 hay không. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ Cộng hòa không mấy mặn mà với đề xuất chi trả tiền mặt trực tiếp cho người dân.

“Kế hoạch đó sẽ không bao giờ được thông qua”, Thượng nghị sĩ Bernie Moreno (bang Ohio) nói thẳng với báo chí hồi tháng 7, dẫn lý do “nợ quốc gia đã chạm ngưỡng 37.000 tỷ USD ”.

Thuế quan mang lại bao nhiêu tiền cho Mỹ?

Theo Bộ trưởng Tài chính Bessent, mục tiêu chính của thuế quan không phải để tăng thu ngân sách, mà là tái cân bằng thương mại nhằm khuyến khích sản xuất trong nước.

“Vấn đề không nằm ở doanh thu, mà là sự tái cân bằng. Doanh thu sẽ đến sớm, nhưng khi việc làm quay trở lại, chúng ta sẽ có thêm nguồn thu thuế nội địa”, ông nói.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy thuế quan đã mang lại hàng trăm tỷ USD cho ngân sách Mỹ. Tính đến tháng 9/2025, Mỹ thu được 195 tỷ USD từ thuế quan, tăng 250% (tức thêm 118 tỷ USD ) so với cùng kỳ năm trước. Theo dự báo của Bộ Tài chính, thuế quan có thể tạo ra khoảng 3.000 tỷ USD trong 10 năm tới.

Tuyên bố về khoản cổ tức thuế 2.000 USD được đưa ra chỉ vài ngày sau phiên điều trần lịch sử tại Tòa án Tối cao hôm 5/11, trong đó các thẩm phán bảo thủ đã chất vấn gay gắt luật sư đại diện chính quyền ông Trump về tính hợp hiến của các loại thuế “đối ứng” và “chống buôn lậu” do ông ban hành theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA).

Theo dữ liệu Hải quan và Biên phòng Mỹ, tính đến ngày 23/9, các loại thuế theo IEEPA là khoảng 90 tỷ USD . Trong trường hợp thua kiện, chính quyền ông Trump có thể buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền thuế đã thu.

Phán quyết cuối cùng về vụ kiện thuế quan dự kiến sẽ được công bố trước tháng 6 năm sau.