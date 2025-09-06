Ông Trump mời ông Putin, Tập Cận Bình đến G20 năm 2026

Tổng thống Donald Trump đã thông báo dự định đăng cai Hội nghị Thượng đỉnh G20 năm 2026 tại sân golf Doral. Ông cho biết Mỹ sẵn sàng chào đón hai nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc tới tham dự.

Tổng thống Donald Trump phát biểu với giới truyền thông về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh G20, cùng với Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent và Thị trưởng Miami Francis Suarez, tại Phòng Bầu dục, ngày 6/9. Ảnh: Reuters.

Theo CNN, tại Phòng Bầu dục ngày 6/9 (theo giờ Hà Nội), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo Hội nghị G20 năm sau sẽ diễn ra tại sân golf Doral. Đây là sân golf thuộc sở hữu của gia đình ông. Ông Trump bác bỏ các lo ngại về lợi nhuận: “Sẽ không có chi phí gì cả. Nhưng chúng tôi vẫn muốn bảo đảm sự kiện thành công”.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết ông sẵn sàng chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hội nghị G20 năm 2026 ở Miami, nếu họ muốn tham dự.

“Tôi rất muốn họ đến, tùy theo ý họ thôi. Họ có thể đến với tư cách quan sát viên. Tôi cũng không chắc họ có muốn làm quan sát viên hay không”, ông Trump nói với phóng viên tại Phòng Bầu dục.

Cả Nga và Trung Quốc đều là thành viên G20. Tuy nhiên, kể từ xung đột Nga - Ukraine, ông Putin đã vắng mặt tại hội nghị năm 2023 ở New Delhi và năm 2024 ở Rio de Janeiro. Người đại diện Nga tham dự là Ngoại trưởng Sergey Lavrov.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự hội nghị G20 năm 2024 tại Brazil.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết ông sẽ không tham dự Hội nghị G20 năm nay ở Nam Phi. Phó Tổng thống JD Vance sẽ là người đại diện nước Mỹ tham dự hội nghị vào tháng 11 ở Johannesburg.

CNN đưa tin vào tháng 6, một trợ lý đã mang tấm biển “G20 Miami 2026” vào Tòa nhà Văn phòng Điều hành Eisenhower. Các quan chức đã trao đổi về khả năng tổ chức hội nghị G20 năm 2026 tại nơi này. Ban đầu, ông Trump thông báo hội nghị sẽ diễn ra ở thành phố Miami, bang Florida, sau đó nói rõ địa điểm cụ thể là sân golf Doral.

Trong nhiệm kỳ đầu, ông Trump từng đề xuất tổ chức Hội nghị G7 năm 2020 tại Doral, nhưng phải từ bỏ ý định sau khi một số nghị sĩ Cộng hòa chỉ trích ông chọn địa điểm thuộc về tài sản cá nhân làm nơi diễn ra sự kiện quốc tế.

Khi được hỏi liệu hội nghị toàn cầu có được tổ chức tại sân golf và spa của mình không, tổng thống Trump trả lời: “Tôi nghĩ ai cũng muốn ở đó”.

Lần gần nhất Mỹ đăng cai Hội nghị G20 là năm 2009 ở thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania. Ông Trump cho biết mỗi phái đoàn sẽ có “tòa nhà riêng”.

Thị trưởng Miami, ông Francis Suarez, có mặt tại lễ công bố ở Phòng Bầu dục hôm 6/9. Ông cho rằng việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh G20 sẽ ghi tên thành phố lên bản đồ toàn cầu và mang lại “cú hích lớn cho nền kinh tế địa phương”.