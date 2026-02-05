Ông Trump mắng phóng viên CNN vì ‘không cười’

Tổng thống Donald Trump công kích phóng viên Kaitlan Collins của CNN ngay tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng.

Nhà báo Kaitlan Collins của CNN (giữa) đặt câu hỏi cho Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Phòng Bầu dục của Nhà Trắng hồi tháng 11/2025. Ảnh: New York Times.

Theo New York Times, ông Trump gọi cô Collins là “phóng viên tệ nhất” và chỉ trích việc cô “không bao giờ cười”. Những chỉ trích này được đưa ra ngay sau khi cô Collins đặt 3 câu hỏi liên quan đến đợt công bố hồ sơ mới nhất về tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

“Cô là một phụ nữ trẻ, nhưng tôi chưa từng thấy cô cười. Tôi biết cô đã 10 năm rồi. Tôi không nghĩ là tôi từng thấy một nụ cười nào trên gương mặt cô”, ông Trump nói tại Phòng Bầu dục ngày 3/2.

Khi phóng viên Collins nhấn mạnh rằng cô đang đặt câu hỏi cho ông về các nạn nhân bị xâm hại tình dục trong các vụ việc liên quan tới Epstein, ông Trump đáp: “Cô biết vì sao cô không cười không? Vì cô biết mình đang không nói sự thật”.

Trước khi chuyển sang công kích trực diện cô Collins trong buổi họp báo, ông Trump đã bình tĩnh trả lời hai câu hỏi của cô liên quan đến việc công bố các tài liệu trong cuộc điều tra Epstein, một người bạn cũ của ông Trump. Epstein từng bị truy tố vì tội buôn bán tình dục.

Khi bà Collins đặt câu hỏi thứ 3 về các nạn nhân của Epstein, ông Trump lập tức chuyển sang công kích. “Cô tệ thật sự. Cô đúng là phóng viên tệ nhất. Không có gì lạ khi CNN không có người xem, vì những người như cô”, ông Trump nói.

Không lâu sau cuộc đối thoại căng thẳng tại Phòng Bầu dục, CNN ra tuyên bố bảo vệ phóng viên, nhấn mạnh cô Collins là “một nhà báo xuất sắc”, người làm việc “có chiều sâu và bền bỉ thực sự”. Đây là tuyên bố CNN từng đưa ra trước đây, bởi ông Trump đã nhiều lần công kích cô Collins.

Nữ phóng viên Kaitlan Collins chuyên đưa tin về Nhà Trắng và là gương mặt quen thuộc với ông Trump, bởi cô đã theo sát thông tin về ông kể từ chiến dịch tranh cử của ông hồi năm 2016. Tháng 12/2025, ông Trump từng gọi thẳng tên cô Collins trên mạng xã hội Truth Social, ông viết: “Caitlin Collins của CNN lúc nào cũng ngớ ngẩn và cay nghiệt”.