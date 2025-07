Ông Trump khen lãnh đạo Liberia 'tiếng Anh tốt quá', châu Phi bức xúc

Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa gây tranh cãi khi ông khen ngợi khả năng nói tiếng Anh của một số lãnh đạo quốc gia, với Tổng thống Liberia Joseph Boakai là người mới nhất được khen hôm 9/7.

Theo CNN, khi đón tiếp vị lãnh đạo Liberia tại Nhà Trắng, ông Trump đã vừa hỏi vừa khen: "Ông nói tiếng Anh tốt quá. Ông học ở đâu mà nói hay như vậy?"

Trong khi đó, ông Boakai nhận được sự giáo dục từ nền giáo dục Liberia, với tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức của nước này.

"Điều này thật thú vị. Tôi lại có những người ngồi cùng bàn ở đây nhưng lại không nói giỏi được như vậy", Tổng thống Mỹ nói khi được ông Boakai trả lời.

Liberia được thành lập năm 1822 bởi Hiệp hội Thuộc địa Mỹ, với mục tiêu tái định cư những nô lệ được giải phóng. Quốc gia này tuyên bố độc lập khỏi Hiệp hội Thuộc địa Mỹ vào năm 1847 và nhiều ngôn ngữ khác nhau được sử dụng tại đây, trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức từ đó đến nay.

Phản ứng của người dân Liberia và khu vực châu Phi không mấy tích cực. “Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì nước tôi dùng tiếng Anh chính thức. Câu hỏi của ông Trump không phải lời khen. Dường như ông ấy vẫn nghĩ người châu Phi sống ở làng quê, không được giáo dục”, một người trẻ nói với CNN.

Trên mạng xã hội, nhiều chính trị gia và người dùng châu Phi cũng bày tỏ sự giận dữ. Nữ nghị sĩ Nam Phi Veronica Mente viết trên X: “Sao ông ấy (Boakai) không đứng dậy bỏ đi ngay lúc đó?”.

Một số nhà quan sát khu vực cho rằng lời khen của ông Trump mang tính trịch thượng, thể hiện định kiến lâu đời của phương Tây với châu Phi. “Ông ấy có thể không cố tình xúc phạm, nhưng việc ngạc nhiên vì một tổng thống châu Phi nói tiếng Anh trôi chảy chỉ cho thấy sự thiếu hiểu biết và định kiến sâu xa”, một nhà phân tích chính sách tại Kenya viết trên X.

Trả lời CNN, một nhà ngoại giao Liberia yêu cầu không nêu tên cho rằng bình luận của ông Trump là "không phù hợp". Người này nói thêm câu nói của ông Trump là "hơi trịch thượng đối với một tổng thống châu Phi, người đến từ một quốc gia nói tiếng Anh".

Tuy vậy, Văn phòng Báo chí Nhà Trắng lên tiếng bảo vệ ông Trump trước các bình luận trên.

Ông Massad Boulos, cố vấn cấp cao của chính quyền ông Trump về vấn đề châu Phi, nói rằng ông đã tham dự cuộc gặp mặt giữa hai vị lãnh đạo và đánh giá cao việc ông Trump đã dành công sức cũng như thời gian.

"Châu Phi chưa bao giờ có một người bạn nào tuyệt vời ở Nhà Trắng như Tổng thống Trump", ông Boulos chia sẻ với CNN.

Phó thư ký báo chí Nhà Trắng Anna Kelly cho hay bình luận của ông Trump là một "lời khen chân thành". Bà nói các phóng viên nên nhận ra rằng Tổng thống Trump đã làm được nhiều việc "để khôi phục lại sự ổn định toàn cầu và nâng cao vị thế của các quốc gia ở châu Phi và trên toàn thế giới" so với những gì người tiền nhiệm Joe Biden đã làm trong 4 năm.

Ngoại trưởng Liberia Sara Beysolow Nyanti nói rằng "không có sự xúc phạm" từ góc nhìn của tổng thống Liberia về bình luận trên của ông Trump.

Bà Nyanti nhận định thêm "nhiều người không hiểu ranh giới ngôn ngữ hoặc nhân khẩu học ngôn ngữ của lục địa châu Phi".

Trước lời khen tổng thống Liberia, ông Trump cũng từng lên tiếng khen ngợi khả năng tiếng Anh của nhiều lãnh đạo quốc gia khác trong các cuộc họp.

Trong một cuộc họp báo với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, ông Trump đã khen ông Merz "tiếng Anh tốt" và hỏi liệu tiếng Anh của vị nguyên thủ này có tốt bằng tiếng Đức của ông không.

Ông Merz khi cười, nói rằng ông cố gắng “hiểu hầu hết mọi thứ” và “nói tốt nhất có thể”.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.