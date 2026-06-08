Ông Trump giận dữ bỏ về giữa cuộc phỏng vấn

Ông Trump giận dữ bỏ dở cuộc phỏng vấn với chương trình Meet the Press của đài NBC, chương trình phát sóng trong ngày 7/6 theo giờ địa phương.

Ông Trump trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 5/6. Ảnh: New York Times.

Sau khi người dẫn chương trình Kristen Welker chất vấn các tuyên bố của ông Trump liên quan đến nghi vấn có gian lận đang xảy ra trong một số cuộc bầu cử cấp địa phương, ông Trump đã giận dữ rời khỏi cuộc phỏng vấn.

Trước đó, người dẫn chương trình Kristen Welker cũng chất vấn về quỹ bồi thường cho các nạn nhân bị điều tra vì động cơ chính trị. Quỹ này do ông Trump đề xuất và được kỳ vọng nhận về nguồn ngân sách trị giá 1,776 tỷ USD . Việc phải trải qua nhiều câu hỏi khó trong cuộc phỏng vấn đã thách thức sự kiên nhẫn của Tổng thống Mỹ.

“Chúng ta dừng ở đây đi vì tôi thấy đã quá đủ rồi. Cảm ơn nhé, quý cô. Chúc cô vui vẻ”, ông Trump nói sau khoảng 4 phút tranh luận căng thẳng với người dẫn chương trình Kristen Welker.

Sau đó, ông đứng dậy và rời khỏi địa điểm ghi hình. Cuộc phỏng vấn vốn được thực hiện từ ngày 5/6. Hiện đài NBC từ chối bình luận về sự việc này, trong khi Nhà Trắng chưa phản hồi yêu cầu bình luận của giới báo chí.

Ông Trump và người dẫn chương trình Kristen Welker đã có nhiều giây phút căng thẳng vì xung đột quan điểm trong cuộc phỏng vấn ngày 5/6. Ảnh: NBC News.

Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đã bắt đầu tỏ ra khó chịu khi người dẫn chương trình Kristen Welker đặt câu hỏi về quỹ bồi thường trị giá gần 1,8 tỷ USD .

Bộ Tư pháp Mỹ từng đồng ý thành lập quỹ này như một phần của thỏa thuận với ông Trump trong cách thức dàn xếp vụ kiện giữa ông, với tư cách một công dân Mỹ, và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS). Tuy nhiên, kế hoạch thành lập quỹ vấp phải các thách thức pháp lý, cũng như sự phản đối từ một số thượng nghị sĩ của lưỡng đảng.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump khẳng định vẫn muốn thành lập quỹ này. “Nếu do tôi quyết định, tôi sẽ trả cho các nạn nhân số tiền xứng đáng. Nếu họ phê duyệt việc thành lập quỹ thì rất tốt. Nếu không được phê duyệt, tôi sẽ thất vọng”, ông Trump nói.

Bà Welker sau đó hỏi liệu 172 người từng thừa nhận tội hành hung cảnh sát trong vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6/1 có đủ điều kiện nhận tiền từ quỹ này hay không.

Ông Trump không loại trừ khả năng đó. Ông cho rằng các đặc vụ FBI cho phép người biểu tình vào bên trong tòa nhà Quốc hội, ngoài ra, nhiều người trong số 172 người nói trên đồng ý nhận tội chỉ vì lo phải đối mặt với các tội danh nặng hơn.

Khi bà Welker nhấn mạnh rằng không có bằng chứng cho thấy các đặc vụ FBI đã dẫn người biểu tình vào Điện Capitol, ông Trump tiếp tục bảo vệ quan điểm của mình.

Sau đó, khi chuyển sang vấn đề gian lận bầu cử, ông Trump tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020 và cuộc bầu cử sơ bộ tại bang California vừa diễn ra trong tuần trước đều đã bị “dàn xếp”. Bà Welker đáp lại rằng không có bằng chứng nào chứng minh các cáo buộc đó.

Ông Trump cho rằng việc kiểm phiếu kéo dài nhiều ngày tại California là bằng chứng cho nhận định của ông. “Tôi chỉ cần nhìn là biết”, ông Trump nói. “Nhưng đó không phải là bằng chứng”, bà Welker đáp lại.

Căng thẳng giữa ông Trump và bà Welker trong cuộc phỏng vấn đã khiến ông Trump bất ngờ chuyển sang chỉ trích đài NBC và các hãng truyền thông khác trong cách thức đưa tin. Sau cùng, ông tháo micro, đứng dậy và rời đi.

Khi xuất hiện tại một sự kiện diễn ra ngay sau buổi ghi hình với đài NBC, ông Trump cũng nhắc đến cuộc phỏng vấn này và cho rằng thời tiết xấu là một phần nguyên nhân khiến ông khó chịu.

“Vì trời mưa nên tôi có hơi bực với họ. Tôi không hài lòng với họ. Nhưng chúng tôi vẫn có khoảng thời gian tốt đẹp”, ông nói hôm 5/6.