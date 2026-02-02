Ông Medvedev bất ngờ khen ngợi Tổng thống Trump

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga - ông Dmitry Medvedev - đã dành cho Tổng thống Mỹ Donald Trump lời khen ngợi hiếm hoi trong một cuộc phỏng vấn tại nhà riêng của ông ở ngoại ô Moscow.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev. (Ảnh: The Guardian)

“Ông Trump là tổng thống hợp pháp của Mỹ. Ông ấy được người dân Mỹ bầu chọn. Và chúng tôi tôn trọng sự lựa chọn này”, ông Medvedev nói trong cuộc phỏng vấn đăng tải ngày 1/2, khi được hỏi về những tác động của Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với Nga kể từ khi lên nắm quyền.

“Ông Trump đã giành chiến thắng trong một cuộc đua khó khăn. Cần có ý chí và lòng dũng cảm để chống lại toàn bộ hệ thống”, ông Medvedev lưu ý, nhắc lại rằng nhà lãnh đạo Mỹ hoàn toàn không có kinh nghiệm chính trường nào khi bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình, điều này là "chưa từng có tiền lệ."

“Ông Trump là hiện thân của hệ thống Mỹ. Ông ấy là tổng thống của Mỹ và phản ánh ý chí của người dân Mỹ”, ông Medvedev nhấn mạnh. "Về phần mình, chúng tôi sẵn sàng hợp tác với bất kỳ tổng thống hợp pháp nào”.

Theo ông Medvedev, Tổng thống Trump đã xử lý thành công nhiều vấn đề nội bộ trong chính trường Mỹ, mặc dù nhiều người tin rằng "thế lực ngầm" không chấp nhận ông.

“Rõ ràng, có những người ủng hộ chính sách của đảng Cộng hòa, nhưng có những phe phái trong nội bộ đảng Cộng hòa. Và cũng có những người thuộc đảng Dân chủ”, ông Medvedev nói thêm.

Quan chức Nga nhắc lại, rằng Tổng thống Mỹ Trump muốn được ghi vào lịch sử với tư cách là người kiến tạo hòa bình, và ông ấy đang "cố gắng biến điều đó thành hiện thực".

“Trong một số trường hợp, ông ấy đã thành công, trong những trường hợp khác thì không. Nhưng ông ấy thực sự đang cố gắng làm điều đó”, ông Medvedev nhận xét.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, sự hỗn loạn thường được dùng để mô tả hành động của Tổng thống Mỹ Trump thực chất che giấu một chính sách được tính toán kỹ lưỡng.

“Ông Trump là một người giàu cảm xúc. Nhưng mặt khác, chính sự hỗn loạn mà mọi người thích nói đến, được cho là do hành động của ông ấy tạo ra, lại không hoàn toàn như vậy. Rõ ràng đằng sau đó là một đường lối hoàn toàn có chủ ý và được tính toán kỹ càng”, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga nhấn mạnh.

“Phong cách lãnh đạo của ông Trump độc đáo, ở một số khía cạnh lại khá hiệu quả”, ông nói thêm.

Theo ông Medvedev, sự quyết đoán của Tổng thống Mỹ Trump - với tư cách là một cựu doanh nhân - đã phát huy tác dụng trong các cuộc đàm phán với nhiều quốc gia châu Âu.

“Ông ấy luôn hành động quyết đoán: Tôi sẽ cảnh cáo các bạn, rồi lùi bước, và các bạn sẽ đồng ý với một nửa điều kiện của tôi", ông Medvedev giải thích về cách đàm phán của ông Trump.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho rằng, nhà lãnh đạo Mỹ đang áp dụng các phương pháp quản trị mới và thực tế là tổng thống Mỹ đầu tiên điều hành đất nước thông qua mạng xã hội.

"Người ta có thể nói đùa rằng điều đó thật cảm tính. Có lẽ đúng là như vậy. Ông ấy muốn điều một vài tàu ngầm đến đâu đó, và chúng tôi vẫn chưa tìm thấy chúng”, ông Medvedev nói, ám chỉ việc ông Trump từng tuyên bố điều động lại hai tàu ngầm đến bờ biển Nga.

Trước đó, vào tháng 8/2025, nhà lãnh đạo Mỹ viết trên nền tảng Truth Social rằng ông đã điều động hai tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đến "các khu vực thích hợp", được cho là để đáp trả những phát ngôn của ông Medvedev.

Thời điểm đó, ông Trump cho rằng ông Medvedev đã đưa ra những tuyên bố khiêu khích về các vấn đề liên quan đến hạt nhân.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, ông Medvedev đã bình luận về chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, cũng như những mục tiêu mà Tổng thống Vladimir Putin đặt ra từ khi bắt đầu chiến dịch.

"Rõ ràng là chiến thắng quân sự này rất quan trọng. Và chúng ta đã có thể nhìn thấy điều đó trên nhiều phương diện”, ông Medvedev nhận định, cho biết thêm rằng ông muốn các mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt được hoàn thành càng sớm càng tốt.

Theo ông, mục tiêu của chiến dịch được Tổng thống Nga Vladimir Putin đề ra về cơ bản vẫn không thay đổi.

Theo Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, chiến thắng quân sự là rất quan trọng, nhưng cũng cần phải nghĩ đến những gì sẽ xảy ra tiếp theo. "Suy cho cùng, mục tiêu của chiến thắng là để ngăn chặn các cuộc xung đột mới. Điều này hoàn toàn hiển nhiên”, ông Medvedev nhấn mạnh.