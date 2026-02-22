Anh 'chơi khó' Mỹ trong chiến dịch cảnh cáo Iran

Truyền thông Anh đưa tin, Anh vừa quyết định chặn việc sử dụng căn cứ không quân mà ông Trump cần cho đòn tấn công Iran.

Máy bay ném bom B-52 Stratofortress bay trên không phận Afghanistan trong một nhiệm vụ yểm trợ không công bố thời điểm rõ ràng. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Anh Keir Starmer đã chặn đề nghị của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc sử dụng hai căn cứ không quân của Anh trong bất kỳ cuộc tấn công phủ đầu nào nhằm vào Iran, với lý do điều này có thể vi phạm luật pháp quốc tế.

Theo CNN, thông tin đã được nhiều cơ quan truyền thông Anh đăng tải, dẫn các nguồn thạo tin từ chính phủ Anh.

Times là tờ báo đầu tiên đưa tin về bất đồng Anh - Mỹ liên quan đến quyền tiếp cận căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh và căn cứ không quân trên đảo Diego Garcia, thuộc vùng lãnh thổ hải ngoại của Anh tại Ấn Độ Dương.

Tờ Times cho biết Anh lo ngại rằng việc cho phép Mỹ sử dụng các căn cứ không quân của Anh “sẽ là hành vi vi phạm luật pháp quốc tế, vốn không phân biệt giữa quốc gia trực tiếp thực hiện cuộc tấn công và quốc gia hỗ trợ, nếu bên hỗ trợ biết rõ hoàn cảnh thực hiện hành vi là sai trái dựa theo luật quốc tế”.

Times dẫn các nguồn tin chính phủ Anh. BBC, Guardian và Telegraph sau đó cũng đăng các bài viết về việc Anh chặn quyền tiếp cận căn cứ, dẫn các nguồn thạo tin.

Bộ Quốc phòng Anh hiện từ chối bình luận về các vấn đề tác chiến. Một người phát ngôn của chính phủ Anh cho CNN biết: “Hiện có tiến trình chính trị giữa Mỹ và Iran. Anh ủng hộ tiến trình này. Iran tuyệt đối không được phép phát triển vũ khí hạt nhân. Ưu tiên của chúng tôi là bảo đảm an ninh trong khu vực”.

Các đề nghị của Mỹ về việc sử dụng căn cứ không quân của Anh cho mục đích tác chiến trước nay thường được xem xét dựa trên từng sự vụ cụ thể. Các tiêu chí chi tiết thường không được công khai vì lý do an ninh, theo thỏa thuận giữa hai nước. CNN đã liên hệ Nhà Trắng để đề nghị bình luận nhưng chưa được hồi đáp.

Căn cứ không quân RAF Fairford ở Anh và căn cứ không quân trên đảo Diego Garcia từ lâu đã đóng vai trò là điểm trung chuyển quân sự quan trọng của Mỹ, phục vụ cho các chiến dịch nằm xa lãnh thổ Mỹ. Trong đó, căn cứ trên đảo Diego Garcia vốn là sân bay chủ chốt của phi đội máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ.

Cả căn cứ trên đảo Diego Garcia lẫn RAF Fairford đều không được sử dụng trong cuộc không kích của Mỹ nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran hồi tháng 6/2025. Khi đó, các máy bay quân sự Mỹ thực hiện chuyến bay khứ hồi kéo dài khoảng 37 giờ từ căn cứ tại Missouri (Mỹ).

Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán rằng bất kỳ chiến dịch mới nào của Mỹ nhằm vào Iran có thể sẽ kéo dài nhiều tuần.

Trong một chiến dịch như vậy, việc triển khai các máy bay quân sự tại các căn cứ nằm gần Iran hơn sẽ cho phép rút ngắn thời gian quay vòng máy bay để nạp vũ khí và tiếp nhiên liệu.

Dù Mỹ có thể tiếp cận các căn cứ khác tại các quốc gia “thân Mỹ” và nằm gần Iran, nhưng việc sử dụng các căn cứ này sẽ đặt đội bay ném bom hạng nặng chủ lực của Washington nằm đúng trong tầm bắn trả đũa của tên lửa Iran.