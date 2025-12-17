Chánh Văn phòng Nhà Trắng phát ngôn gây sốc về ông Trump

Bà Susie Wiles - Chánh văn phòng Nhà Trắng kín tiếng có ảnh hưởng lớn phía sau Tổng thống Mỹ - vừa trả lời phỏng vấn gây sốc về ông Trump và Phó Tổng thống JD Vance.

Bà Susie Wiles - Chánh văn phòng Nhà Trắng kín tiếng nhưng có ảnh hưởng lớn phía sau Tổng thống Donald Trump, vừa chỉ trích cách Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi xử lý vụ tỷ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, đồng thời đưa ra những nhận xét không né tránh về ông chủ của mình và những người xung quanh ông.

Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Ảnh: AP

Những nhận xét này được bà Wiles đưa ra trong cuộc phỏng vấn đăng trên Vanity Fair ngày 16/12, khiến nội bộ Nhà Trắng phải khẩn trương xử lý khủng hoảng truyền thông.

Sự cởi mở hiếm thấy của Chánh Văn phòng Nhà Trắng Wiles đã làm dấy lên câu hỏi liệu bà có đối mặt với nguy cơ phải rời vị trí hay không.

Bài phỏng vấn thẳng thắn đến bất ngờ của bà Wiles - người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị chánh văn phòng Nhà Trắng - mô tả Tổng thống Trump là người có “tính cách của người nghiện rượu”, và Phó Tổng thống JD Vance là “người theo thuyết âm mưu” đầy tính toán.

Sau khi bài viết được đăng tải, bà Wiles lên tiếng phản bác, gọi đó là “bài đánh hội đồng” bị tách khỏi ngữ cảnh.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định “toàn bộ chính quyền biết ơn sự quản lý vững vàng của bà và hoàn toàn ủng hộ bà”.

Về phía Tổng thống Trump, trong cuộc trả lời báo New York Post, ông nói mình chưa đọc bài báo. Khi được hỏi liệu ông còn tin tưởng bà Wiles hay không, ông đáp: “Ồ, bà ấy tuyệt vời”.

Tổng thống Mỹ Trump cũng đồng ý với nhận xét rằng mình có “tính cách của người nghiện rượu”, cho rằng bản thân có “tính cách rất chiếm hữu”.

Một quan chức cấp cao giấu tên của Nhà Trắng bác bỏ khả năng bà Wiles sẽ phải rời vị trí vì bài báo, nói rằng nếu ai cũng bị lay động bởi tin tức tiêu cực thì “không ai trong chúng tôi có thể làm việc ở đây”.

Phát biểu của bà Wiles thẳng thắn đến mức ông Rahm Emanuel, cựu chánh văn phòng của Tổng thống Barack Obama, nói rằng khi lần đầu đọc những phát biểu này, ông tưởng đó là bài châm biếm.

Ông Emanuel cho biết ông không thể nhớ nổi đã có chánh văn phòng nào dám trả lời phỏng vấn cởi mở như vậy hay chưa, ít nhất là “khi vẫn đang giữ chức”.

"Đánh hội đồng"

Bản thân việc trả lời phỏng vấn với Vanity Fair đã là điều hiếm thấy đối với một người như bà Wiles, vì bà có tiếng là người tạo nên sự ổn định và trật tự phía sau phong cách lãnh đạo thất thường của tổng thống và né tránh ánh đèn sân khấu. Trong đêm mừng chiến thắng bầu cử năm 2024 của ông Trump, bà đã nhiều lần lắc đầu và tránh micro khi ông cố gắng mời bà phát biểu trước đám đông.

“Susie thích đứng ở phía sau”, Tổng thống Trump nói. Ông nhiều lần gọi bà là “nữ hoàng băng giá”.

Hầu hết các thành viên Nội các, các cựu quan chức và quan chức đương nhiệm của Nhà Trắng đã đăng tuyên bố khen ngợi bà Wiles và chỉ trích truyền thông thiếu trung thực.

Tuy nhiên, cả bà Wiles lẫn những người bảo vệ bà đều không bác bỏ bất kỳ chi tiết nào trong bài chân dung gồm 2 phần, bao gồm cả những điểm bà thừa nhận sai sót và những chi tiết có vẻ mâu thuẫn với phát biểu chính thức của chính quyền về việc ném bom các tàu bị cáo buộc chở ma túy trên vùng biển ngoài khơi Venezuela.

Dù chính quyền của Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch này nhằm ngăn chặn đưa ma túy vào Mỹ, bà Wiles có ý xác nhận đây là một phần nỗ lực nhằm lật đổ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro, khi nói rằng ông Trump “muốn tiếp tục đánh chìm các con tàu cho đến khi ông Maduro phải xin thua”.

Sau khi bài viết được đăng tải, bà Wiles chỉ trích đây là “bài đánh hội đồng được dàn dựng thiếu thiện chí nhằm vào tôi và tổng thống, đội ngũ Nhà Trắng và Nội các xuất sắc trong lịch sử”.

“Rất nhiều bối cảnh quan trọng đã bị bỏ qua, và nhiều điều mà tôi và những người khác nói về tập thể và tổng thống đã không được đưa vào bài viết. Tôi cho rằng điều này nhằm tạo ra một câu chuyện áp đảo về sự hỗn loạn và tiêu cực xoay quanh tổng thống và đội ngũ của chúng tôi”, Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles viết trong bài đăng trên mạng xã hội.

Phát biểu tại Pennsylvania về chương trình nghị sự kinh tế của tổng thống, Phó Tổng thống Vance cho biết ông chưa đọc bài của Vanity Fair. Tuy vậy, ông bảo vệ bà Wiles và nói đùa: “Tôi chỉ tin vào những thuyết âm mưu là sự thật”.

“Susie Wiles và tôi có những bất đồng. Nhưng chúng tôi đồng thuận nhiều hơn là bất đồng, và tôi chưa từng thấy bà ấy thiếu trung thành với tổng thống Mỹ. Điều đó khiến bà ấy trở thành chánh văn phòng Nhà Trắng tốt nhất mà tôi nghĩ tổng thống có thể mong muốn”, ông Vance nói.