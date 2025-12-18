Ông Trump 'gây sốc' tại Nhà Trắng

Nhà Trắng vừa gắn những tấm biển chú thích bên dưới ảnh chân dung của các Tổng thống Mỹ. Nội dung các tấm biển công kích các tổng thống tiền nhiệm thuộc đảng Dân chủ.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống” trong Nhà Trắng vừa gắn thêm những tấm biển có nội dung gây sửng sốt. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, nội dung các tấm biển do chính Tổng thống Mỹ Donald Trump chấp bút. Động thái này bị cho là phá vỡ truyền thống trung lập tại Nhà Trắng, công trình vốn được xem là biểu tượng đoàn kết quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, ông Trump cho thấy ông không ngần ngại biến Nhà Trắng thành “sân khấu” cho phong cách chính trị riêng.

Cụ thể, ngày 17/12, Nhà Trắng gắn các tấm biển mới dưới chân dung các cựu Tổng thống Mỹ đặt trong khu trưng bày “Đại lộ Danh vọng Tổng thống” (Presidential Walk of Fame). Khu vực này vốn được thiết kế theo ý tưởng của Tổng thống Trump và vừa được hoàn thành trong tháng 9.

Biển chú thích gắn dưới chân dung cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden ghi: “Joe Biden hay ngủ gật cho đến nay là Tổng thống tệ nhất trong lịch sử nước Mỹ”. Nội dung tấm biển còn cáo buộc rằng ông Biden thắng cử trong “cuộc bầu cử có nhiều vấn đề nhất từ trước đến nay”, đồng thời cho rằng ông Biden đã “sử dụng bút ký tự động nhiều ở mức chưa từng có”.

Ông Biden, người kết thúc nhiệm kỳ trước khi ông Trump quay lại Nhà Trắng trong năm nay, là Tổng thống Mỹ duy nhất không có chân dung tại khu trưng bày. Thay vào đó, vị trí của ông Biden treo hình ảnh một chiếc bút ký tự động (autopen), một thiết bị cơ học dùng để sao chép chữ ký.

Một biển chú thích khác nhận xét Tổng thống Barack Hussein Obama, vị tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, là “một trong những chính trị gia gây chia rẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

Biển chú thích bên dưới ảnh chân dung cựu Tổng thống Bill Clinton viết: “Năm 2016, vợ của Tổng thống Clinton là Hillary Clinton đã thua khi tranh cử với Tổng thống Donald J. Trump”.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống” vừa ra mắt trong tháng 9 dựa trên ý tưởng ban đầu do ông Trump đưa ra. Ảnh: White House.

“Đại lộ Danh vọng Tổng thống” là hạng mục trưng bày mới được bổ sung trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump tại Nhà Trắng. Khu này treo chân dung các đời tổng thống Mỹ dọc khu hành lang nối Phòng Bầu dục với bãi cỏ phía Nam.

Đáng chú ý, cựu Tổng thống George W. Bush, một thành viên của đảng Cộng hòa nhưng không ủng hộ ông Trump, cũng không tránh khỏi việc bị chỉ trích. Biển gắn dưới ảnh ông Bush viết rằng ông đã tiến hành các cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq, “cả hai cuộc chiến này lẽ ra không nên xảy ra”.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết các biển chú thích là sự mô tả “súc tích và rõ ràng” về di sản của mỗi Tổng thống Mỹ. “Với tư cách một người nghiên cứu lịch sử, nhiều nội dung đã được chính Tổng thống Trump viết ra”, bà Leavitt cho hay.

Những thay đổi này là một phần trong kế hoạch điều chỉnh tổng thể không gian Nhà Trắng dưới thời Tổng thống Trump. Nội thất Nhà Trắng hiện sử dụng nhiều chi tiết mạ vàng và đồ trang trí ánh kim hơn, đây là phong cách nội thất ưa thích của ông Trump.