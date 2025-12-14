Ông Trump gây chú ý

Tổng thống Mỹ Donald Trump gây chú ý khi xuất hiện tại trận bóng bầu dục giữa hai đối thủ truyền thống.

Tổng thống Trump tới dự trận bóng bầu dục giữa hai đội bóng đại diện cho Học viện Lục quân Mỹ và Học viện Hải quân Mỹ. Ảnh: Imagn Images/NYP.

Trận bóng bầu dục giữa Army Black Knights (Học viện Lục quân Mỹ) và Navy Midshipmen (Học viện Hải quân Mỹ) đã diễn ra ngày 13/12 trên sân vận động M&T Bank tại thành phố Baltimore, bang Maryland.

Tại trận đấu năm nay, Tổng thống Donald Trump đã gặp gỡ các cầu thủ của hai đội trước giờ khai cuộc và trực tiếp thực hiện nghi thức tung đồng xu để quyết định đội được quyền giao bóng.

Ông Trump đặt đồng xu vào lòng bàn tay rồi hất xuống sân cỏ. Cách tung đồng xu này đã thu hút nhiều bình luận trên mạng xã hội Mỹ, khi nhiều ý kiến cho rằng động tác của ông khác với cách tung xu chuyên nghiệp thường thấy ở các trọng tài.

Dù vậy, nhiều ý kiến cũng cho rằng sự xuất hiện của ông Trump và nguồn năng lượng ông mang lại đã tiếp thêm khí thế cho các cầu thủ trên sân, đồng thời góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho toàn bộ sự kiện.

Thực tế, mỗi khi được mời thực hiện nhiệm vụ tung đồng xu tại các trận bóng, ông Trump luôn tự tin, thoải mái thực hiện động tác theo cách đơn giản và nhanh gọn nhất.

Trận đấu giữa hai đội Army Black Knights và Navy Midshipmen luôn thu hút sự quan tâm của công chúng Mỹ. Hai đội đã gặp nhau 126 lần. Ảnh: Imagn Images/NYP.

Trong giờ nghỉ giải lao, ông Trump duy trì truyền thống băng qua sân để theo dõi trận đấu từ cả hai phía khán đài. Hành động này để thể hiện sự ủng hộ công bằng dành cho cả hai học viện quân sự.

Ông Trump cũng giao lưu với những cổ động viên trung thành của cả hai đội. Ông ném tặng những chiếc mũ có chữ MAGA, bắt tay và chào theo kiểu quân đội với nhiều học viên đến từ hai trường quân sự.

Trước khi có mặt trên sân vận động, ông Trump chia sẻ trên mạng xã hội rằng ông được nhiều người hỏi ủng hộ đội nào. “Câu trả lời của tôi là: Các bạn đùa à, làm sao có thể nghĩ tôi sẽ đưa ra câu trả lời được”, ông Trump viết.

Cùng đến sân theo dõi trận đấu này còn có Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll, Bộ trưởng Hải quân Mỹ John Phelan và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Dan Caine.

Ngoài ra, một số quan chức dân sự cũng xuất hiện tại khu vực khán đài danh dự, trong đó có Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson, nghị sĩ Ronny Jackson - cựu bác sĩ Nhà Trắng.

Trận đấu mang tính chất biểu trưng cho tinh thần cạnh tranh lành mạnh giữa các lực lượng trong quân đội Mỹ và được tổ chức thường niên, liên tục không gián đoạn kể từ năm 1930.

Army Black Knights và Navy Midshipmen là hai đối thủ truyền thống nhiều duyên nợ, đã chạm trán nhau tổng cộng 126 lần trên sân cỏ. Cả hai đều được xem là những ứng viên hàng đầu của giải bóng bầu dục đại học Mỹ, đặc biệt trong cộng đồng các học viên quân sự.

Theo truyền thống, Tổng thống Mỹ thường trực tiếp đến theo dõi trận đấu, và cuộc đối đầu giữa hai đội luôn được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình Mỹ.