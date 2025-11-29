Ông Trump gây chấn động chính trường Mỹ

Tổng thống Donald Trump ngày 28/11 đã gây chấn động chính trường Mỹ khi tuyên bố tất cả văn kiện do chính quyền tiền nhiệm dưới thời ông Joe Biden ký tự động bằng Autopen đều “bị hủy bỏ và không còn hiệu lực”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo Tổng thống Trump, ông Biden “vắng mặt tại nhiệm sở” suốt 4 năm và để các cố vấn không do dân bầu điều hành đất nước. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mọi văn kiện được ông Joe Biden ký bằng Autopen - chiếm khoảng 92% - đều bị hủy bỏ.

Ông nêu rõ: “Tôi cũng hủy bỏ mọi Sắc lệnh Hành pháp và mọi tài liệu không do chính ông Biden trực tiếp ký, vì những người vận hành Autopen đã làm điều đó bất hợp pháp. Nếu ông Biden tuyên bố có tham gia quy trình Autopen, ông sẽ bị đưa ra truy tố về tội khai man”. Đây là lời đe dọa pháp lý nghiêm trọng nhất mà Tổng thống Trump từng nhắm vào người tiền nhiệm.

Trên thực tế, Tổng thống Trump đã đảo ngược nhiều sắc lệnh hành pháp của người tiền nhiệm Joe Biden và đặt nghi vấn về tính hợp lệ của các lệnh ân xá cuối nhiệm kỳ.

Trong khi đó, cựu Tổng thống Biden từng phát biểu với tờ The New York Times rằng ông đã “cho phép dùng tên mình” cho một số lệnh ân xá gây tranh cãi - điều càng khiến đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump nghi ngờ tính hợp pháp.

Dù Autopen từng được các tổng thống trước đây sử dụng trong một số trường hợp, nhưng ủy ban điều tra thuộc Hạ viện do đảng Cộng hòa lãnh đạo vẫn ghi nhận bằng chứng cho thấy ông Biden hiếm khi tương tác với các quan chức chủ chốt tại Nhà Trắng, khiến nghi vấn lạm dụng Autopen càng trở nên nghiêm trọng.