Ông Trump được sơ tán khỏi tiệc ở Nhà Trắng sau tiếng nổ

Tổng thống Mỹ Donald Trump được lực lượng mật vụ sơ tán khỏi sự kiện tiệc tối cùng với Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng.

Tổng thống Trump xuất hiện tại tiệc tối với Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng trước khi hoạt động sơ tán diễn ra. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Đệ nhất phu nhân Melania Trump đã được lực lượng mật vụ nhanh chóng đưa đi sơ tán khỏi sự kiện tiệc tối của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng diễn ra vào tối 25/4 theo giờ miền Đông nước Mỹ. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ một tiếng nổ lớn chưa xác định. Sự kiện được tổ chức tại một khách sạn ở thủ đô Washington DC (Mỹ).

Các quan chức khác trong chính quyền ông Trump đến tham dự sự kiện cũng được sơ tán, sau khi xảy ra hỗn loạn và âm thanh lớn ở gần khu vực phòng tiệc nơi chương trình tiệc tối diễn ra.

Nhiều người trong số 2.600 khách mời tham dự đã phải tìm nơi trú ẩn, trong khi nhân viên phục vụ nhanh chóng rời khỏi khu vực phía trước sảnh ăn.

Theo hình ảnh phát trực tiếp của C-SPAN, ngay trước khi được lực lượng an ninh đưa khỏi sân khấu, bà Melania Trump dường như đã phản ứng lo lắng với một diễn biến xảy ra trong đám đông và tỏ ra lo lắng.

Hoạt động sơ tán tại sự kiện tiệc tối có Tổng thống Trump tham gia. Ảnh: Reuters.

Theo cập nhật mới nhất từ Reuters, một trợ lý Nhà Trắng cho biết ông Trump đã an toàn sau khi được sơ tán khẩn cấp khỏi bữa tiệc tối của Hội Nhà báo Nhà Trắng.

Tại hiện trường vụ việc, một nhiếp ảnh gia làm việc cho Reuters đã nghe thấy từ 4 đến 6 tiếng nổ lớn trong khách sạn tổ chức buổi tiệc tối, dù vậy, tiếng súng không vang lên tại khu vực gần nơi diễn ra buổi tiệc. Nhiều nguồn tin xác nhận có sự xuất hiện của một tay súng.

The NPR, lực lượng Mật vụ Mỹ đã bắt giữ một nghi phạm. Ngay sau khi được đưa ra ngoài, ông Trump đăng trên mạng xã hội, ca ngợi lực lượng mật vụ và thực thi pháp luật.

“Quả là một buổi tối đáng nhớ ở Washington DC. Mật vụ và lực lượng thực thi pháp luật đã làm rất tốt. Họ hành động nhanh chóng và dũng cảm. Tay súng đã bị bắt, và tôi đề xuất chương trình vẫn tiếp tục, nhưng sẽ hoàn toàn theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Họ sẽ sớm đưa ra quyết định. Dù quyết định thế nào, buổi tối hôm nay chắc chắn sẽ khác xa kế hoạch ban đầu và chúng ta sẽ phải tổ chức lại”, ông Trump viết.

Những âm thanh giống tiếng súng được các phóng viên có mặt tại khách sạn Washington Hilton nghe thấy vào khoảng sau 20h30 (giờ miền Đông nước Mỹ). Sự kiện tiệc tối tập trung hàng trăm nhà báo, chính trị gia và khách tham dự, bao gồm ông Trump, Phó tổng thống JD Vance cùng các thành viên trong chính quyền.

Lực lượng chức năng cũng được nhìn thấy sơ tán một số quan chức cấp cao trong nội các tới các phòng bên trong khách sạn, bao gồm Giám đốc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Lee Zeldin, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr, Giám đốc FBI Kash Patel. Chủ tịch Hiệp hội phóng viên Nhà Trắng Weijia Jiang cho biết chương trình sẽ tiếp tục.

