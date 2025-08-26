Ông Trump để ngỏ khả năng thăm Trung Quốc trong năm nay

Ngày 25/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong năm nay hoặc ít lâu sau đó, đồng thời nhấn mạnh mối quan hệ kinh tế giữa hai cường quốc đang có dấu hiệu cải thiện.

Tổng thống Trump bày tỏ ý định sẽ sang thăm Trung Quốc trong năm nay. Ảnh Reuters

Phát biểu trong cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tại Washington, ông Trump cho biết đã có những cuộc trao đổi gần đây với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời bày tỏ ý định sẽ sang thăm Trung Quốc trong năm nay hoặc ít lâu sau đó. Ông cũng bày tỏ thiện chí mong muốn xây dựng “một mối quan hệ tuyệt vời” với Trung Quốc.

Tuy vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng nhấn mạnh rằng cả hai bên đều có những lợi thế riêng trong mối quan hệ song phương và Mỹ đang nắm trong tay những "lá bài" rất mạnh.

Theo ông, nếu Mỹ thực sự sử dụng toàn bộ các biện pháp gây sức ép, điều đó có thể khiến Trung Quốc thiệt hại nặng nề, song ông không muốn làm điều đó.

Quan hệ kinh tế Mỹ - Trung đã trải qua nhiều biến động trong năm nay, đặc biệt là sau giai đoạn căng thẳng leo thang vào đầu tháng 4, khi cả hai bên liên tiếp áp đặt thuế quan đối với hàng hóa của nhau.

Đã có thời điểm, mức thuế áp dụng lên hàng nhập khẩu giữa hai bên vượt ngưỡng 3 chữ số, khiến chuỗi cung ứng toàn cầu bị đình trệ nghiêm trọng và nhiều doanh nghiệp buộc phải tạm ngưng giao dịch để chờ tình hình lắng dịu.

Tuy nhiên, kể từ đó, hai bên đã đạt được thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng, với Mỹ tạm thời giảm thuế xuống còn 30% và Trung Quốc giảm xuống còn 10% đối với hàng hóa nhập khẩu từ đối phương.

Dù vậy, trong tuyên bố ngày 25/8, ông Trump vẫn để ngỏ khả năng tăng thuế trở lại nếu Trung Quốc không thực hiện đầy đủ các cam kết. Theo đó, nhà lãnh đạo Mỹ cảnh báo sẽ áp mức thuế lên tới 200% hoặc mức nào đó tương đương nếu Trung Quốc không cung cấp thêm nam châm cho Mỹ.

Một trong những điểm nhạy cảm nhất trong quan hệ kinh tế Mỹ - Trung hiện nay liên quan đến chuỗi cung ứng đất hiếm - nguyên liệu quan trọng trong sản xuất nam châm dùng cho ngành ô tô, điện tử và quốc phòng.

Trung Quốc hiện là nhà sản xuất đất hiếm hàng đầu thế giới. Tháng 4 vừa qua, Bắc Kinh đã bổ sung một số sản phẩm đất hiếm và nam châm vào danh sách hạn chế xuất khẩu nhằm đáp trả việc Washington gia tăng thuế quan.