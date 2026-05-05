Ông Trump đe dọa 'thổi bay Iran khỏi mặt đất'

Tổng thống Mỹ đe dọa sẽ "thổi bay Iran khỏi mặt đất" nếu nước này tấn công tàu Mỹ tại eo biển Hormuz. Iran khẳng định không có kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của UAE, nhưng đây là hệ quả từ "hành động quân sự mạo hiểm" của Mỹ.

"Chúng ta có hệ thống căn cứ và kho tàng khí tài quy mô toàn cầu. Tất cả đều đã được lấp đầy vũ khí. Mỹ sẵn sàng huy động toàn bộ sức mạnh này nếu cần thiết", Tổng thống Donald Trump tuyên bố trong cuộc phỏng vấn với Fox News vào thứ Hai.

Lời đe dọa trên được đưa ra ngay sau khi Tehran phóng nhiều tên lửa về phía UAE. Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), xác nhận lực lượng Mỹ đã phá hủy 6 tàu nhỏ của Iran, đồng thời đánh chặn thành công các tên lửa hành trình và thiết bị bay không người lái của nước này.

Ông Cooper yêu cầu lực lượng Iran phải tránh xa các khí tài quân sự của Mỹ, và khẳng định lệnh phong tỏa đường biển đối với Iran vẫn đang được duy trì nghiêm ngặt và đạt hiệu quả vượt mong đợi.

Trước đó, hãng tin Chosun Daily của Hàn Quốc dẫn lời quan chức chính phủ cho biết một con tàu của nước này đã bị tấn công khi đang di chuyển gần eo biển Hormuz.

Xác nhận vụ tấn công tàu Hàn Quốc, ông Trump nhấn mạnh hiện chưa ghi nhận thêm thiệt hại nào khác ngoài vụ việc này. Ông đồng thời kêu gọi Seoul nên tham gia cùng Mỹ để bảo vệ tuyến hàng hải huyết mạch.

Dự kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine sẽ tổ chức họp báo vào thứ Ba để làm rõ tình hình.

Cũng trong ngày thứ Hai, hãng tin Fars News (thân cận với Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran - IRGC) tuyên bố hai tên lửa của họ đã bắn trúng một tàu hộ tống của Mỹ gần cảng Jask, buộc tàu này phải quay đầu bỏ chạy.

Tuy nhiên, trao đổi với tờ The Jerusalem Post, một quan chức Mỹ khẳng định thông tin của IRGC là hoàn toàn sai sự thật. CENTCOM xác nhận hai tàu treo cờ Mỹ đã đi qua eo biển an toàn vào thứ Hai, bác bỏ mọi cáo buộc ngăn chặn từ phía Tehran.

Sau các báo cáo về tấn công bằng drone và tên lửa vào UAE, bao gồm vụ gây cháy tại Fujairah - một cảng dầu quan trọng nằm ngoài eo biển Hormuz - chính phủ UAE tuyên bố các hành động của Iran là sự leo thang nghiêm trọng và họ bảo lưu quyền đáp trả. Fujairah vốn là một trong số ít tuyến xuất khẩu dầu Trung Đông không yêu cầu phải đi qua eo biển Hormuz.

Do tình hình an ninh, chính phủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã triển khai học trực tuyến cho học sinh. Truyền hình nhà nước Iran xác nhận các cuộc tấn công vào UAE là để đáp trả "sự phiêu lưu quân sự của Mỹ". Trước đó, Iran cho biết đã bắn cảnh cáo một tàu chiến Mỹ đang tiếp cận eo biển, buộc tàu này phải quay đầu. Mỹ đã phủ nhận thông tin tàu chiến bị trúng đạn.

Giới chức quân sự Iran khẳng định nước này không hề có kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của UAE. Trả lời đài truyền hình nhà nước ngày 4/5, phía Iran cho rằng những gì đã xảy ra là hệ quả từ "hành động quân sự mạo hiểm" của Mỹ nhằm mở lối đi trái phép qua eo biển Hormuz.

Tehran nhấn mạnh quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm về các sự cố này, đồng thời tuyên bố các đợt tấn công không nằm trong tính toán định sẵn của phía Iran.

Trong vài tháng qua, Iran liên tục đưa ra các tuyên bố (chưa được xác thực) về việc tấn công trúng nhiều tàu hải quân Mỹ, bao gồm cả tàu sân bay USS Abraham Lincoln hồi đầu tháng 3.

Đa số căn cứ Mỹ tại Trung Đông bị hư hại Cuộc điều tra của CNN cho thấy ít nhất 16 cơ sở quân sự của Mỹ đã bị hư hại sau các đợt tập kích từ Iran. Việc nhiều mục tiêu quan trọng bị đánh trúng đang đặt ra nghi vấn về khả năng duy trì sự hiện diện và vị thế của quân đội Mỹ trong khu vực.