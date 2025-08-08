Ông Trump đề cử 'quân bài' Stephen Miran vào Fed

Dù chỉ là lựa chọn tạm thời, việc bổ nhiệm Stephen Miran giúp ông Trump có cơ hội thúc đẩy chính sách tiền tệ mềm và định hình Fed theo hướng thân chính phủ hơn.

Ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, được Tổng thống Trump đề cử vào Hội đồng Thống đốc Fed

Ngày 8/8, Tổng thống Donald Trump thông báo ông sẽ đề cử ông Stephen Miran, Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng, vào vị trí tạm thời trong Hội đồng Thống đốc Fed, thay thế cho bà Adriana Kugler - người vừa từ chức bất ngờ để quay lại giảng dạy tại Đại học Georgetown, Reuters đưa tin.

Đây là bước đi chiến lược của ông Trump nhằm gia tăng ảnh hưởng với ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới trong bối cảnh Nhà Trắng đang tìm ứng viên phù hợp cho nhiệm kỳ dài hạn bắt đầu từ tháng 2/2026, đồng thời chuẩn bị cho khả năng thay thế Chủ tịch Jerome Powell khi nhiệm kỳ ông kết thúc vào tháng 5/2026.

Stephen Miran, hiện là giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Boston, từng giữ vai trò cố vấn cấp cao tại Bộ Tài chính Mỹ dưới thời Trump, nơi ông hỗ trợ xây dựng các chính sách phản ứng tài khóa với đại dịch COVID-19.

Ông cũng là đồng sáng lập của Amberwave Partners - một quỹ đầu tư nhấn mạnh vào “chủ nghĩa tư bản yêu nước”, thúc đẩy tăng trưởng trong nước, tăng cường việc làm tại Mỹ và tránh phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trên các nền tảng truyền thông và bài viết học thuật, Miran đã nhiều lần chỉ trích chính sách lãi suất cao của Fed trong giai đoạn hậu COVID-19, cho rằng việc giữ lãi suất cao quá lâu có thể bóp nghẹt tăng trưởng và đẩy nền kinh tế vào suy thoái.

Đây là quan điểm tương đồng với ông Trump, người từng công khai gọi Chủ tịch Fed Jerome Powell là “kẻ thù lớn hơn cả Trung Quốc”.

Việc đề cử Miran, do đó, được giới quan sát nhìn nhận như một phần trong kế hoạch lâu dài nhằm “trám chỗ” những vị trí quan trọng trong hệ thống kinh tế - tài chính Mỹ bằng các nhân vật thân tín, sẵn sàng thúc đẩy chính sách tiền tệ mềm hơn.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, Trump nhiều lần bóng gió về việc có thể không tái bổ nhiệm Jerome Powell nếu ông tái đắc cử. Powell - người từng được chính ông Trump bổ nhiệm vào năm 2018 - nay đã trở thành mục tiêu công kích của vị tổng thống, đặc biệt sau khi Fed thực hiện chuỗi nâng lãi suất quyết liệt để kiềm chế lạm phát.

Nhiệm kỳ hiện tại của ông Powell sẽ kết thúc vào tháng 5/2026. Trong bối cảnh đó, việc bổ nhiệm Miran không chỉ mang ý nghĩa lấp đầy vị trí trống trong Hội đồng Thống đốc mà còn được coi là phép thử trước cho việc mở rộng ảnh hưởng của ông Trump tại Fed.

Nếu được phê chuẩn kịp thời, ông Miran sẽ chỉ có khoảng bốn cuộc họp chính sách tiền tệ trước khi nhiệm kỳ kết thúc. Cuộc họp gần nhất là vào ngày 16-17/9 tới.

Hiện Fed vẫn giữ nguyên lãi suất ở mức 4,25-4,50%, trong bối cảnh lạm phát còn cao và lo ngại các chính sách thuế quan của ông Trump trước đây có thể duy trì áp lực giá.

Dù được Tổng thống đề cử, việc bổ nhiệm Stephen Miran vẫn cần sự phê chuẩn của Thượng viện - nơi hiện do đảng Dân chủ kiểm soát. Điều này khiến quá trình thông qua có thể gặp trở ngại, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nghị sĩ Dân chủ tỏ ra lo ngại về sự độc lập của Fed nếu ông Trump thắng cử và thay đổi cấu trúc lãnh đạo.

Tuy nhiên, nếu được phê chuẩn, Miran sẽ trở thành một trong số ít thống đốc Fed có tiếng nói nghiêng về phía thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bằng các biện pháp nới lỏng, đúng như kỳ vọng của ông Trump.