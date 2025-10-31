Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Trump: cuộc gặp với ông Tập đạt 12/10 điểm

  • Thứ sáu, 31/10/2025 05:50 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã có “một cuộc gặp tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, trong khi ông Tập cùng bước ra khỏi phòng họp với tuyên bố thắng lợi cho cả hai bên.

thoa thuan thuong mai anh 1
Cuộc gặp được mong đợi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào sáng 30/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới dường như đã làm dịu đi những căng thẳng kéo dài suốt nhiều tháng qua.

Trên tờ Politico của Hàn Quốc đưa tin ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Air Force One, ngay sau khi rời Hàn Quốc trở về Washington: “Thông thường thang điểm từ 0 đến 10, và 10 là tốt nhất, nhưng cuộc gặp này đạt 12 điểm".

“Rất nhiều quyết định đã được đưa ra… và chúng tôi đã đạt được thống nhất về nhiều vấn đề quan trọng”.

Cùng ngày 30/10, Trung Quốc kêu gọi Mỹ hợp tác thực hiện tốt các thỏa thuận “không dễ gì đạt được” này.

Trước đó ông Trump thông tin Trung Quốc mở lại thị trường nhập khẩu đậu nành. Phía Mỹ sẽ hủy bỏ mức thuế 10% đối với fentanyl và dừng thêm một năm mức thuế đối ứng 24% đang áp dụng đối với hàng hóa Trung Quốc. Ngược lại Bắc Kinh cũng nới lỏng kiểm soát xuất khẩu đất hiếm.

Cùng ngày phái đoàn Mỹ cho biết Trung Quốc cũng đã phê duyệt thỏa thuận chuyển nhượng hoạt động của ứng dụng TikTok tại Mỹ, nhưng không cho biết thông tin chi tiết.

Phía Mỹ cũng thông báo sẽ giảm thuế nhập khẩu với hàng hóa Trung Quốc xuống 47% từ mức 57% hiện tại, động thái giúp hai nước giảm căng thẳng về thương mại và mang lại “một tiếng thở phào cho các thị trường tài chính toàn cầu”.

Theo Tổng thống Trump, thỏa thuận về đất hiếm sẽ kéo dài một năm và được đàm phán lại hàng năm, với kỳ vọng được gia hạn.

Trước thềm cuộc gặp, Reuters đưa tin Trung Quốc đã mua những lô hàng đậu nành Mỹ đầu tiên sau nhiều tháng đình trệ.

Ông Trump nói: “Tất cả các vấn đề về đất hiếm đã được giải quyết… Đây là vấn đề mang tính toàn cầu, không chỉ của riêng Mỹ. Hy vọng chúng ta sẽ không cần dùng đến cụm từ này trong một thời gian”.

Theo The Guardian, Tổng thống Mỹ cho biết hai bên đã đồng ý hợp tác về vấn đề Ukraine, thừa nhận đây là chủ đề “được bàn rất lâu”.

Trước cuộc gặp - lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau sáu năm - ông Trump dự đoán rằng đây sẽ là “một cuộc gặp thành công”. Mặc dù chi tiết cụ thể chưa được công bố và vẫn còn những nghi ngại, ông Trump khẳng định một thỏa thuận có thể được ký “rất sớm”, chỉ còn “rất ít vướng mắc”.

Theo AFP, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận nhà Lãnh đạo Mỹ thông báo sẽ tới thăm Trung Quốc vào tháng 4 năm sau và Chủ tịch Tập sẽ tới Mỹ vào thời điểm sau đó để tham gia các cuộc đàm phán mới.

Cuộc gặp ở Busan lần này được đánh giá là bước ngoặt trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung, thể hiện nỗ lực “giảm nhiệt” và tìm kiếm không gian hợp tác sau nhiều năm căng thẳng.

Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế

Mục Thế giới giới thiệu cuốn “Quốc gia thăng trầm: Lý giải vận mệnh của các nền kinh tế” được NXB Thế giới cho ra mắt vào năm 2018. Tác phẩm làm rõ sự phát triển và đi xuống của nền kinh tế thế giới từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000. Cuốn sách vạch ra 10 quy luật để nhận diện về chu kỳ kinh tế dẫn đến vận mệnh tăng trưởng hay suy thoái của một quốc gia.

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Văn Minh

thỏa thuận thương mại Donald Trump Trung Quốc Hàn Quốc Mỹ Ông Trump ông Tập đất hiếm đậu nành

  • Trung Quốc

    Trung Quốc
    • Thủ đô: Bắc Kinh
    • Diện tích: 9.562.900 km²
    • Dân số: 1 tỷ 386 triệu người (WorldBank, 2017)
    • GDP: 12.237 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Nhân dân tệ
    • Mã điện thoại: +86
    • Ngôn ngữ: Tiếng phổ thông

  • Hàn Quốc

    Hàn Quốc
    • Thủ đô: Seoul
    • Diện tích: 100.300 km2
    • Dân số: 51,47 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 1.530 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: won
    • Mã điện thoại: +82
    • Ngôn ngữ: Tiếng Hàn

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Trump giam 10% thue voi hang hoa Trung Quoc hinh anh

Ông Trump giảm 10% thuế với hàng hóa Trung Quốc

18 giờ trước 11:53 30/10/2025

0

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo giảm mức thuế hiện hành với hàng hóa Trung Quốc từ 57% xuống còn 47%, ngay sau cuộc gặp được ông mô tả là “tuyệt vời” với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Luat giao duc gay phan ung cua ong Trump hinh anh

Luật giáo dục gây phản ứng của ông Trump

21 giờ trước 09:26 30/10/2025

0

Chính quyền Tổng thống Donald Trump yêu cầu loại bỏ vấn đề người chuyển giới khỏi chương trình giáo dục giới tính, 11 bang làm theo nhưng 16 bang khác lại đệ đơn kiện.

Vi sao ong Trump va ong Tap gap nhau ngay tai san bay? hinh anh

Vì sao ông Trump và ông Tập gặp nhau ngay tại sân bay?

19 giờ trước 11:31 30/10/2025

0

Cuộc gặp được mong đợi giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump diễn ra vào sáng 30/10 tại thành phố Busan, Hàn Quốc, cách thành phố Gyeongju 85 km, nơi đang tổ chức các sự kiện chính của APEC.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý