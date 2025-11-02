Ông Trump công bố loạt ảnh tân trang phòng tắm Lincoln

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố tân trang phòng tắm trong Phòng ngủ Lincoln, đánh dấu thêm dấu ấn nữa tại Nhà Trắng bất chấp phản đối của phe Dân chủ và một bộ phận giới kiến trúc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng ảnh phòng tắm Lincoln lên mạng xã hội Truth Social. Ảnh: Truth Social

Ông chủ Nhà Trắng đã công bố loạt ảnh chụp phòng tắm Lincoln sau khi hoàn tất trùng tu, với các chi tiết đá cẩm thạch sáng bóng và vòi nước, tay nắm cửa mạ vàng.

Theo tờ Chosun, chiều 31/10 (giờ địa phương), ông Trump đăng 24 bức ảnh lên mạng xã hội Truth Social, viết: “Chúng tôi đã cải tạo lại phòng tắm Lincoln tại Nhà Trắng”.

Ông Trump cho biết: “Phòng tắm này từng được cải tạo vào những năm 1940 theo phong cách Art Deco với gạch men màu xanh, hoàn toàn không phù hợp với thời kỳ của Tổng thống Lincoln. Tôi đã làm lại bằng đá cẩm thạch Statuario đen trắng để tôn vinh tinh thần của thời đại đó.”

Theo nguồn tin từ Văn phòng Báo chí Nhà Trắng, kinh phí cải tạo phòng ăn chính và phòng tắm Lincoln được huy động từ nguồn tài trợ tư nhân, nhằm không gây tốn kém cho ngân sách nhà nước.

Trước đó, Tổng thống Trump cũng gây tranh cãi khi phá hủy Cánh Đông của Nhà Trắng để dọn chỗ cho phòng khánh tiết mới.

Giới chuyên gia đánh giá động thái của ông Trump thể hiện phong cách quyết liệt, nhanh chóng và mong muốn để lại di sản của ông tại Nhà Trắng.

“Ông ấy đã bỏ qua quy trình tham vấn và đánh giá, vốn từ lâu đã đóng vai trò trung tâm trong việc bảo tồn các di tích lịch sử. Đây là hành động mới nhất cho thấy cách làm đơn phương của ông nhằm đạt được mục đích”, cây viết Jo Adetunji của Conversation đánh giá về động thái của ông Trump.

“Tôi nghĩ đó là tư duy của một nhà phát triển bất động sản: Xây dựng cái gì đó lớn với tên mình trên đó để mọi người đều nhớ đến. Một tòa Tháp Trump”, ông Jeremi Suri, sử gia tại Đại học Texas, trả lời Reuters.

Tham vọng của ông Trump

Theo ông Trump, công trình xây dựng mới lần này ở Nhà Trắng sẽ là một trong những phòng khánh tiết đẹp nhất thế giới và điều đó sẽ chứng minh sự vĩ đại của nước Mỹ.

Trong khi đó, ông Trump cho rằng phong cách mới của nhà vệ sinh tại phòng ngủ Lincoln "không phù hợp với thời đại Lincoln".

Ngoài những công trình này, ông Trump cũng đã mang đến nhiều thay đổi trong trang trí Nhà Trắng - từ Vườn Hồng, Phòng Bầu Dục tới phòng họp nội các. Giới thẩm mỹ đánh giá nhà lãnh đạo Mỹ ưa thích những vật trang trí bằng vàng hơn so với những người tiền nhiệm.

“Ông Trump cố ý để lại dấu ấn tại Nhà Trắng, tương đồng với thương hiệu mà ông đã xây dựng trước khi đắc cử”, bà Tamara Keith, phóng viên chuyên trách Nhà Trắng của NPR, nhận xét.

Theo bà Keith, những gì ông Trump đang làm với Nhà Trắng thể hiện phong cách mới của ông trong nhiệm kỳ thứ hai: Quyết đoán và không chịu ràng buộc, không chấp nhận bó buộc trong những cơ chế cũ như nhiệm kỳ đầu tiên. “Khi đó, ông ấy không thay đổi lớn với Nhà Trắng. Lần này, ông làm những gì mình muốn, bao gồm về thẩm mỹ”, bà nhận xét.

Cánh Đông Nhà Trắng sau khi bị phá hủy hoàn toàn. Ảnh: Reuters.

Cây viết Philip Kennicott của Washington Post đánh giá ông Trump mong muốn phá dỡ Cánh Đông và xây dựng phòng khánh tiết càng nhanh càng tốt để chứng tỏ ông có thể làm mọi thứ nhanh chóng, vượt qua rào cản, trái với sự chậm chạp của Quốc hội.

Khi ông Trump lần đầu đề cập tới ý tưởng xây phòng khánh tiết, ông ước tính chi phí là 200 triệu USD . Con số này đã tăng lên 300 triệu USD .

Theo Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, dự án sẽ không tiêu tốn tiền thuế của người dân mà sử dụng nguồn tiền quyên góp tư nhân.

Nhà Trắng đã công bố danh sách nhà tài trợ, trong đó có Bộ trưởng Thương mại Howard Lunick, Giám đốc điều hành Blackstone Stephen Schwarzman, Amazon, Apple, Google, Lockheed Martin và Microsoft. Những người phản đối chỉ trích đây là cách các công ty lấy lòng ông Trump.

Quan ngại từ công chúng

Ông Trump không phải vị tổng thống đầu tiên tiến hành “đại cải tạo” Nhà Trắng. Bản thân Cánh Đông cũng mới chỉ được xây dựng năm 1902 dưới thời Theodore Roosevelt và được mở rộng năm 1942 dưới thời Franklin Roosevelt.

Phe Dân chủ nhanh chóng tận dụng cơ hội để chỉ trích ông Trump, gọi phòng khánh tiết mới là “dự án phù hoa”. Theo các chính trị gia Dân chủ, nhà lãnh đạo này quá chú tâm vào dự án Nhà Trắng mà quên đi những vấn đề nước Mỹ đang phải đối mặt.

Một số chuyên gia kiến trúc cho rằng công trình mới không hài hòa trong tổng thể khu quần thể Nhà Trắng. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch Quỹ Bảo tồn Di tích Lịch sử Quốc gia Mỹ Carol Quillen cho rằng đây là điều sai lệch so với ý tưởng thiết kế ban đầu của Nhà Trắng. Phòng khánh tiết mới “có thể vĩnh viễn làm mất đi sự cân bằng cẩn trọng của Nhà Trắng và hai khu Cánh Đông, Cánh Tây nhỏ hơn và thấp hơn”, bà Quillen nhận xét.

Trong khi đó, ông Edward Lengel, chuyên gia lịch sử tại Hiệp hội Lịch sử Nhà Trắng, tuyên bố bức ảnh của ông Trump về phòng tắm trong Phòng ngủ Lincoln "không giống với những năm 1860". Ông Michael Bishop, cựu Giám đốc điều hành Ủy ban Kỷ niệm 200 năm ngày sinh Abraham Lincoln, cho rằng căn phòng đó thời Lincoln vốn là phòng khách và ít khả năng có đá cẩm thạch.

Một cặp vợ chồng tại bang Virginia đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang, đề nghị tòa chấm dứt các hành vi gây tổn hại đến Nhà Trắng khi tính hợp pháp của dự án chưa hoàn toàn rõ ràng.

Dù vậy, theo quy định tại Mỹ, Nhà Trắng và một số tòa nhà khác được miễn tuân thủ một số quy định về bảo tồn di tích lịch sử, khiến khả năng thắng kiện của cặp vợ chồng không phải điều dễ dàng.

TT Trump chưa được cấp phép đã vội phá dỡ cánh Đông Nhà Trắng Cánh Đông Nhà Trắng đang bị phá dỡ dù kế hoạch xây phòng khánh tiết mới trị giá 250 triệu USD chưa được đệ trình. Tổ chức Bảo tồn Di sản Quốc gia Mỹ đã gửi thư yêu cầu dừng phá dỡ.