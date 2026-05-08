Ông Trump chỉ trích giá vé World Cup 2026.

Tổng thống Mỹ, Donald Trump, chia sẻ về mức giá vé quá cao tại FIFA World Cup 2026.

Phát biểu trên New York Post, ông Trump thừa nhận bản thân cũng bất ngờ khi biết người hâm mộ có thể phải chi tới 1.000 USD để theo dõi một trận đấu tại World Cup 2026. "Tôi không biết giá vé lại cao như vậy. Thành thật mà nói, tôi cũng sẽ không bỏ ra số tiền đó để mua vé", ông nói.

Khác với các kỳ World Cup trước, FIFA áp dụng chính sách định giá dựa trên sức hút của từng trận đấu và độ nổi tiếng của các đội tuyển tham dự ở giải đấu năm 2026. Điều này khiến nhiều trận vòng bảng có giá tăng vọt, đặc biệt là những trận có chủ nhà Mỹ góp mặt.

Không chỉ vậy, người hâm mộ còn phải đối mặt với giá vé bị đẩy lên rất cao trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA. Theo thông tin được công bố, tổ chức bóng đá thế giới thu tới 30% phí giao dịch cho mỗi vé được sang nhượng, chia đều cho cả người mua lẫn người bán.

Ông Trump cho rằng điều này có thể khiến nhiều người dân bình thường không đủ khả năng tới sân cổ vũ đội tuyển quốc gia.

"Nếu những người dân ở Queens hay Brooklyn, những người yêu bóng đá và yêu nước Mỹ, không thể vào sân, tôi sẽ rất thất vọng", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh vào ngày 11/6, với Mỹ đồng đăng cai cùng Canada và Mexico. Đội tuyển Mỹ đá trận mở màn vòng bảng tại Los Angeles vào ngày 12/6.

