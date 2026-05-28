Ông Trump cảnh cáo 'thổi bay Oman', mở rộng danh sách đe dọa

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố sẽ 'thổi bay Oman' nếu theo đuổi thỏa thuận thu phí chung ở Hormuz với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 27-5 tuyên bố Eo biển Hormuz phải "mở cửa cho tất cả mọi người" và Washington sẽ trực tiếp "giám sát eo biển này". Ông khẳng định đây là điều khoản bắt buộc trong các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Ngoại trưởng Marco Rubio và Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth tham dự cuộc họp nội các tại Phòng Nội các ở Nhà Trắng, thuộc Washington, DC, Mỹ, ngày 27/5. Ảnh: Reuters.

Đồng thời, ông Trump đưa ra lời đe dọa quân sự trực diện đối với Oman nếu quốc gia này tìm cách phối hợp cùng Iran để kiểm soát tuyến hải trình năng lượng huyết mạch của thế giới.

"Oman sẽ phải hành xử giống như mọi quốc gia khác, bằng không chúng tôi sẽ phải thổi bay họ", ông Trump quả quyết khi được hỏi về khả năng chấp nhận một thỏa thuận ngắn hạn cho phép Tehran và Muscat đồng quản lý eo biển.

Ông nhấn mạnh: "Đây là vùng biển quốc tế. Không ai có quyền kiểm soát nó cả. Chúng tôi sẽ giám sát vùng biển này".

Tuyên bố cứng rắn của Nhà Trắng lập tức vấp phải phản ứng từ Tehran. Trước đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei khẳng định việc quản lý Eo biển Hormuz hoàn toàn không liên quan đến Mỹ, mà sẽ do Iran chủ trì phối hợp quản lý cùng Vương quốc Oman - một lập trường được giới chức cấp cao Iran liên tục lặp lại.

Mở rộng danh sách đe dọa

Theo CNN, lời đe dọa nhằm vào Muscat đã chính thức đưa Oman vào danh sách các quốc gia từng bị ông Trump đe dọa hoặc tấn công quân sự dưới thời ông làm Tổng thống.

Theo giới phân tích, danh sách các mục tiêu quân sự của ông Trump hiện đã mở rộng đến mức đáng kinh ngạc. Chỉ tính riêng trong nhiệm kỳ này, Washington đã phát động các cuộc tấn công vào 7 quốc gia gồm Iran, Iraq, Nigeria, Somalia, Syria, Venezuela và Yemen (chưa bao gồm các chiến dịch trấn áp tàu buôn lậu ma túy ở vùng biển Caribbean và Thái Bình Dương).

Ngoài ra, ông Trump cũng đe dọa hoặc để ngỏ khả năng can thiệp quân sự vào 7 quốc gia khác là Canada, Colombia, Cuba, Đan Mạch (lên quan đến đảo Greenland), Mexico, Panama và hiện tại là Oman.

Các số liệu thống kê cho thấy xu hướng quân sự hóa mạnh mẽ trong chính sách đối ngoại của ông Trump:

1/13 số quốc gia trên thế giới: Tổng số nước từng bị ông Trump tấn công hoặc đe dọa tấn công đã lên tới 15 quốc gia trên tổng số gần 200 nước.

1/11 dân số toàn cầu: Dân số của 15 quốc gia này chiếm tỷ lệ cứ 11 người trên hành tinh thì có 1 người phải sống trong mối lo ngại về các cuộc không kích hoặc can thiệp quân sự từ Mỹ.

5 quốc gia Trung Đông: Riêng tại khu vực Trung Đông, ông Trump đã đe dọa hoặc tấn công 5 nước trên tổng số chưa đầy 20 quốc gia toàn khu vực.

4 châu lục: Tầm ảnh hưởng từ các mối đe dọa quân sự của Nhà Trắng đã trải dài qua 4 châu lục có người sinh sống, bao gồm châu Phi, châu Á, Bắc Mỹ và Nam Mỹ.

5 mục tiêu sáp nhập lãnh thổ: Trong số các quốc gia bị đe dọa, ông Trump từng công khai hoặc ẩn ý xác định 5 vùng lãnh thổ có thể sáp nhập vào Mỹ hoặc chịu sự kiểm soát hoàn toàn của Washington, bao gồm Canada, Cuba, vùng Greenland, cấu trúc Kênh đào Panama và Venezuela.

Ông Trump nói không vội ký thỏa thuận với Iran

Tổng thống Donald Trump hôm 27-5 cam kết sẽ đạt được một thỏa thuận có lợi để chấm dứt cuộc chiến với Iran, đồng thời cảnh báo các nỗ lực trì hoãn của Tehran nhằm chờ ông mãn nhiệm sẽ thất bại vì ông "không quan tâm đến cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ".

"Họ từng nghĩ rằng sẽ chờ cho tôi hết nhiệm kỳ. Họ nghĩ chúng ta cứ chờ ông ta, ông ta còn vướng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ", ông Trump phát biểu tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng, bác bỏ những lo ngại về tổn thất chính trị trong nước do cuộc chiến gây ra.

Ông dẫn chứng việc ứng viên được mình hậu thuẫn vừa chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ bổ sung vào Thượng viện của Đảng Cộng hòa tại Texas làm "khúc dạo đầu" chứng minh cử tri vẫn ủng hộ đường lối của ông.

Tổng thống Mỹ tự tin Washington sẽ sớm đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột, giúp khơi thông Eo biển Hormuz và mang lại một luận điểm tuyên bố chiến thắng nhờ kiềm chế được năng lực hạt nhân của Iran. Dù vậy, ông lưu ý vẫn chưa hài lòng với các điều khoản hiện tại và sẵn sàng tái chiến nếu không đạt được yêu sách.

"Chúng tôi chưa hài lòng, nhưng chúng tôi sẽ hài lòng. Hoặc là như vậy, hoặc là chúng tôi sẽ phải hoàn thành nốt công việc", ông Trump khẳng định. Ông cũng cho rằng việc Iran khôi phục quyền truy cập Internet và nền kinh tế suy sụp là dấu hiệu cho thấy lập trường của Tehran đang suy yếu và họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký kết thỏa thuận.

Ngay sau cuộc họp nội các, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với đài PBS News trước khi bước vào phiên thảo luận kín với các cố vấn cấp cao, ông Trump tiếp tục đưa ra lập trường cứng rắn về vấn đề cốt lõi.

Khi được hỏi liệu bộ khung thỏa thuận hiện tại có đồng nghĩa với việc Iran từ bỏ uranium làm giàu cấp độ cao để đổi lấy việc dỡ bỏ lệnh trừng phạt hay không, ông quả quyết: "Không, hoàn toàn không. Không có chuyện dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Họ sẽ phải từ bỏ số uranium làm giàu cấp độ cao đó, nhưng không phải để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt".

Dù ông Trump thể hiện sự cứng rắn và tuyên bố không chịu áp lực từ cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, giới quan sát nhận định vị Tổng thống thuộc phe Cộng hòa vẫn phải đối mặt với rủi ro chính trị lớn.

Dự thảo thỏa thuận đang thành hình có nguy cơ đẩy nhiều vấn đề cốt lõi sang các giai đoạn sau, khiến ông hứng chịu làn sóng chỉ trích ngay từ trong nội bộ phe bảo thủ vì lo ngại Iran sẽ bước ra khỏi cuộc chiến trong tư thế ngoan cường hơn.

Tất cả các nút thắt này đang đi đến hồi quyết định giữa bối cảnh phe Cộng hòa lo ngại chi phí sinh hoạt leo thang và giá nhiên liệu tăng cao do chiến tranh sẽ tác động trực tiếp đến tâm lý cử tri Mỹ khi ngày bỏ phiếu giành quyền kiểm soát Quốc hội đang cận kề.