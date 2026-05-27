Hàn Quốc nói tên lửa Iran đánh trúng tàu hàng ở eo biển Hormuz

  • Thứ tư, 27/5/2026 19:40 (GMT+7)
Hàn Quốc cho biết các vật thể bay tấn công tàu hàng HMM Namu ở eo biển Hormuz hồi đầu tháng này nhiều khả năng là tên lửa chống hạm do Iran phát triển.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm thứ Tư (27/5) cho biết, các tên lửa chống hạm do Iran phát triển và sử dụng, đã được triển khai trong vụ tấn công nhằm vào một tàu hàng của Hàn Quốc ở eo biển Hormuz hồi đầu tháng này. Tuy nhiên, bộ này vẫn chưa đưa ra thông tin về việc lực lượng nào ở Iran đã thực hiện vụ tấn công.

Phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả điều tra kéo dài nhiều tuần, Thứ trưởng Ngoại giao thứ nhất Park Yoon-joo cho biết các chuyên gia đã phân tích mảnh vỡ động cơ, đầu đạn, vật liệu nổ và khung thân thu được từ con tàu.

"Phân tích kỹ thuật kết luận rằng các vật thể bay không xác định nhiều khả năng là tên lửa chống hạm dòng Noor do Iran phát triển", ông Park nói.


Bộ Ngoại giao Hàn Quốc công bố ảnh vết nứt trên tàu hàng và mảnh vỡ tên lửa thu được trên tàu. Ảnh: Yonhap.

Theo kết quả điều tra, đầu đạn thứ nhất không nổ, trong khi đầu đạn thứ hai phát nổ khi va chạm. Các tên lửa này được hải quân Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo và các nhóm thân Iran sử dụng.

Seoul chưa thể xác định chính xác địa điểm phóng, lực lượng thực hiện hay liệu vụ tấn công có mang tính chủ đích hay không. Tuy nhiên, ông Park nhấn mạnh rằng "nhiều bằng chứng cho thấy đó là Iran".

"Về vấn đề ý định, rất khó để đưa ra kết luận dứt khoát, vì đây là yếu tố chủ quan và không thể xác định được trừ khi được chính bên chịu trách nhiệm thừa nhận", ông nói thêm.

Sau vụ việc, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập Đại sứ Iran tại Seoul Saeed Koozechi để phản đối và yêu cầu Tehran có các biện pháp trách nhiệm nhằm ngăn chặn sự cố tương tự tái diễn.

Khi tới trụ sở Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, nhà ngoại giao Iran không trả lời câu hỏi của báo giới về việc Tehran có thừa nhận hoặc xin lỗi về vụ tấn công hay không.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết tàu HMM Namu do công ty vận tải biển lớn của Hàn Quốc HMM Co. điều hành, đã bị "hai vật thể bay không xác định" tấn công vào ngày 4/5 khi đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz - tuyến đường thủy quan trọng bị gián đoạn trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran. Vụ tấn công gây ra một vụ nổ và hỏa hoạn trên tàu, khiến một trong số 24 thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Iran đã "bắn một số phát đạn" vào tàu HMM và các mục tiêu khác, tuy nhiên Đại sứ quán Iran tại Seoul nhấn mạnh rằng Tehran "kiên quyết và dứt khoát" phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào của quân đội nước này trong vụ việc.

Tàu HMM Namu hiện được sửa chữa tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Quỳnh Như/Tiền Phong

Châu Âu chìm trong đợt nóng 38 độ C

35,1 độ C tại London, 36 độ C ở tây nam Pháp, 38 độ C tại Seville là những con số cho thấy châu Âu trải qua đợt nóng trái mùa hiếm gặp, phá vỡ nhiều kỷ lục ngay từ cuối mùa xuân.

Israel thất thế trong chiến sự Iran?

Từ đối tác ngang hàng của Mỹ, nay Israel trở thành "nhà thầu phụ". Từ vị trí ở trong "buồng lái" để cùng điều khiển hành trình, Israel xuống vị trí "hành khách hạng phổ thông".

