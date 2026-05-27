Cuộc giải cứu nghẹt thở trong hang sâu ở Lào: Tìm thấy 5 người còn sống

Lực lượng cứu hộ cho biết đã tìm thấy 5 người còn sống trong số 7 dân làng mắc kẹt suốt một tuần qua trong hang động ngập nước ở Lào.

Đội cứu hộ nỗ lực giải cứu người bị mắc kẹt trong hang động ở Lào. Ảnh: MTK Command & Control

Theo CNN, những người dân làng nói trên được các thợ lặn hang động chuyên nghiệp phát hiện và hiện vẫn mắc kẹt trong một khoang ngầm ở tỉnh Xaisomboun, miền Trung Lào, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm hai người còn lại.

“Đã tìm thấy 5 người còn sống. Công tác tìm kiếm 2 người còn lại vẫn đang tiếp tục”, thợ lặn cứu hộ người Thái Lan Kengkad Bongkawong viết trên Facebook lúc 16h30 giờ địa phương.

Nhóm cứu hộ Lào Rescue Volunteer for People cho biết 5 người được tìm thấy đều “còn sống và an toàn”.

Trước đó, 7 dân làng đã đi vào hang hôm 21/5 để tìm vàng. Tuy nhiên, mưa lớn bất ngờ gây lũ quét khiến cửa hang bị chặn, khiến cả nhóm mắc kẹt bên trong. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn tại Lào và Thái Lan do điều kiện cứu hộ đặc biệt nguy hiểm, gợi nhớ vụ giải cứu đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang ở Thái Lan hồi năm 2018.

Ông Bongkawong nói với CNN hôm 26/5 rằng sau khi tìm thấy những người mắc kẹt, lực lượng cứu hộ sẽ tiến hành đánh giá thể trạng và cung cấp thực phẩm dạng lỏng và gel cho họ. Sau đó, các bên sẽ xây dựng phương án đưa họ ra ngoài.

Việc giải cứu được dự báo sẽ rất khó khăn. Theo Trung tâm Chỉ huy và Kiểm soát Metta Tham Kalasin (MTK), một trong các đơn vị điều phối chiến dịch, lực lượng cứu hộ phải vượt qua đường hầm dài khoảng 340m để tiếp cận các nạn nhân.

Một số đoạn trong đường hầm tối đen và ngập nước chỉ rộng khoảng 58cm. Một thành viên cứu hộ cho biết có lúc anh buộc phải tháo thiết bị lặn để chui qua khe hẹp nhằm tiếp cận khu vực sâu hơn bên trong hang.

Video quay bằng camera GoPro cho thấy lực lượng cứu hộ tiếp cận được 5 người mắc kẹt và liên tục trấn an họ: “Đừng khóc, đừng khóc!”.

Chiến dịch giải cứu được triển khai trong bối cảnh điều kiện thời tiết ngày càng xấu đi. Hãng thông tấn nhà nước Lào cho biết các nạn nhân được cho là đang mắc kẹt trên “một gờ cao bên trong hang, nơi có luồng không khí lưu thông liên tục”.

Lực lượng cứu hộ trước đó cho CNN biết hơn 100 người đã tham gia chiến dịch, bao gồm 15 thợ lặn giàu kinh nghiệm và các chuyên gia từng tham gia vụ giải cứu nổi tiếng ở hang Tham Luang năm 2018 tại Thái Lan.

Chiến dịch giải cứu tại Lào hiện được xem là một trong những chiến dịch hang động phức tạp nhất Đông Nam Á kể từ vụ đội bóng “Lợn Hoang” mắc kẹt trong hang Tham Luang ở Thái Lan năm 2018. Nhiều chuyên gia từng tham gia chiến dịch lịch sử đó nay tiếp tục có mặt tại Lào, trong đó có các thợ lặn Thái Lan và chuyên gia lặn hang người Phần Lan Mikko Paasi.

Theo lực lượng cứu hộ, để tiếp cận nhóm dân làng mắc kẹt, các thợ lặn phải bò và lặn qua hệ thống đường hầm dài khoảng 340m, nhiều đoạn chỉ rộng khoảng 50–60cm, ngập bùn và nước đục. Có đoạn quá hẹp khiến thợ lặn phải tháo bình dưỡng khí và đẩy thiết bị đi trước mới có thể chui qua. Một số khu vực còn xuất hiện tình trạng thiếu oxy và nước tiếp tục dâng do mưa lớn kéo dài.

Các đội cứu hộ đang triển khai đồng thời nhiều phương án. Một mặt, họ sử dụng máy bơm công suất lớn để hút nước ra khỏi hang liên tục suốt ngày đêm nhằm hạ mực nước. Mặt khác, lực lượng cứu hộ cũng khảo sát các “giếng trời” và khe thông khí phía trên hang để tìm lối tiếp cận khác an toàn hơn. Một đường ống dẫn khí dài gần 300m cũng đã được lắp đặt nhằm đưa thêm oxy vào sâu bên trong hang.

Theo mô tả của các thợ lặn, điều kiện bên trong hang ở Lào có nhiều điểm tương đồng với hang Tham Luang năm 2018, nơi đội bóng thiếu niên Thái Lan cùng huấn luyện viên mắc kẹt suốt hơn 2 tuần sau trận mưa lớn. Khi đó, chiến dịch cứu hộ quốc tế huy động hàng nghìn người từ nhiều quốc gia và kết thúc bằng phương án gây mê các em nhỏ để đưa ra ngoài qua những đoạn hang ngập nước cực hẹp. Một cựu đặc nhiệm hải quân Thái Lan đã thiệt mạng trong chiến dịch đó do thiếu oxy khi làm nhiệm vụ tiếp tế.

Tuy nhiên, giới cứu hộ cho rằng điều kiện tại hang ở Lào thậm chí có phần nguy hiểm hơn do địa hình hẹp, nhiều bùn đất và nguy cơ sạt lở cao. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn chạy đua với thời gian và thời tiết trong nỗ lực đưa toàn bộ những người mắc kẹt ra ngoài an toàn.