Mỹ - Iran tiến sát thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz

Truyền thông nhà nước Iran ngày 27/5 cho biết họ đã tiếp cận được bản dự thảo thỏa thuận trong đó Mỹ chấm dứt phong tỏa, đổi lấy việc khôi phục vận tải qua eo biển Hormuz.

Tàu thuyền neo đậu quanh eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters.

Theo thỏa thuận khung này, Iran sẽ khôi phục hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz về mức trước chiến tranh trong vòng một tháng. Trong khi đó, Mỹ sẽ rút lực lượng quân sự khỏi khu vực lân cận Iran, đồng thời dỡ bỏ lệnh phong tỏa đối với các cảng của Iran.

Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB cho biết dự kiến Iran quản lý hoạt động lưu thông của tàu thuyền qua eo biển Hormuz cùng với sự phối hợp của Oman. Trong khuôn khổ thỏa thuận này, các tàu quân sự không thuộc diện được cho lưu thông qua eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, văn bản mà truyền thông Iran tiếp cận được vẫn chưa phải bản hoàn tất.

IRIB cũng cho biết nếu đạt được thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày, văn bản này có thể được thông qua dưới dạng nghị quyết mang tính ràng buộc, có thêm sự tham gia của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang tiếp tục với vai trò trung gian của Pakistan. Hai bên vẫn đang điều chỉnh từng câu chữ trong dự thảo thỏa thuận khung.

Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin do truyền thông Iran công bố. Thỏa thuận khung này được xem là lộ trình quan trọng để xúc tiến các cuộc đàm phán trong tương lai, nhằm giải quyết những vấn đề khó khăn hơn, chẳng hạn như chương trình hạt nhân của Iran, giải phóng tài sản bị phong tỏa của Iran, hay dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Tehran.