Iran cấp phép cho 30 tàu đi qua eo biển Hormuz trong một ngày

Iran thông báo đã cấp phép cho 30 tàu di chuyển qua eo Hormuz trong một ngày giữa lúc căng thẳng Mỹ - Iran chưa hạ nhiệt.

Tàu đi qua eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố chính thức, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định một số lượng lớn tàu Trung Quốc đã được cấp phép đi qua eo biển Hormuz đêm 13/5, đúng vào ngày Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cùng lúc, truyền hình nhà nước Iran đưa tin 30 con tàu đã được cấp phép lưu thông qua eo Hormuz. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ số tàu này có phải là tàu Trung Quốc hay không. Số lượng tàu thực tế đã đi qua eo Hormuz kể từ đêm 13/5, cũng chưa được công bố.

Tehran áp đặt phong tỏa eo biển Hormuz từ cuối tháng 2/2026, ngay sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công phủ đầu vào Iran. Động thái của quốc gia Hồi giáo khiến hoạt động lưu thông qua tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới gần như tê liệt, đẩy giá nhiên liệu toàn cầu tăng vọt.

Thời gian qua, Mỹ đã triển khai nhiều biện pháp nhằm buộc Iran lại eo Hormuz, bao gồm áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13/4, nhưng chưa mang lại hiệu quả. Theo một số nguồn đáng tin cậy, tại thời điểm giữa tuần này, khoảng 900 con tàu với gần 20.000 thủy thủ, vẫn bị mắc kẹt bên trong và xung quanh vịnh Ba Tư.

Trả lời phỏng vấn Fox News sau cuộc hội đàm thượng đỉnh ở Bắc Kinh hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề nghị hỗ trợ giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran và mở lại eo Hormuz.