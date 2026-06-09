Ông Trump cảnh cáo ông Netanyahu và tuyên bố ‘toàn thắng’ 2 tuần tới

Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ tuyên bố "chiến thắng hoàn toàn" trước Iran trong hai tuần tới.

Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Phát biểu này được đưa ra trong một cuộc vận động tranh cử qua điện thoại nhằm hỗ trợ Thượng nghị sĩ bang Nam Carolina Lindsey Graham, người có tên trong lá phiếu bầu cử sơ bộ vào ngày thứ Ba, theo CNN.

"Chúng ta đang đàm phán, và họ muốn đạt được một thỏa thuận rất tốt. Họ sẵn sàng giao nộp cho chúng ta mọi thứ, họ sẵn sàng không sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

"Tôi nghĩ chúng ta đang chiến thắng trong cuộc chiến đó, nhưng cục diện sẽ thực sự ngã ngũ trong hai tuần tới khi chúng ta tuyên bố chiến thắng hoàn toàn. Đó sẽ là một thắng lợi tuyệt đối, diễn ra trong tương lai gần, và giá dầu sẽ lao dốc mạnh", ông Trump cho biết.

Đây không phải là lần đầu tiên ông đưa ra những lời hứa hẹn về tiến trình quan trọng trong vòng "hai tuần". Lệnh ngừng bắn với Iran, được công bố vào ngày 7/4, ban đầu dự kiến kéo dài hai tuần trong khi hai bên hoàn thiện thỏa thuận chấm dứt chiến tranh.

Khi được hỏi trên chương trình Meet the Press về lý do tại sao Iran vẫn chưa đồng ý ký kết thỏa thuận nếu họ đang rất tuyệt vọng để đạt được điều đó như ông đã liên tục khẳng định, Tổng thống nói: "Bởi vì họ mạnh mẽ. Họ có lòng tự tôn. Có những điều họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm nhưng giờ họ sẽ phải làm. Họ không có lựa chọn nào khác. Và việc này cần một chút thời gian”.

Cùng ngày thứ Hai, Tổng thống Mỹ cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng nếu Tel Aviv chọn giải pháp tái chiến với Iran, quốc gia này sẽ phải tự mình tham chiến mà không có sự hỗ trợ từ Washington.

Tiết lộ trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với tờ Axios, nhà lãnh đạo Mỹ thẳng thắn: “Tôi đã nói với ông ấy: ‘Bibi, ông nên cẩn thận, nếu không sẽ đến lúc ông phải tự mình đối phó với cục diện này’”.

Nguồn tin từ hai quan chức Mỹ và một bên am hiểu nội bộ phía Israel chia sẻ với Axios rằng cuộc điện đàm mới nhất diễn ra trong bầu không khí ôn hòa hơn đáng kể. Trước đó, ông Trump từng có những lời lẽ gay gắt và bày tỏ sự không hài lòng rõ rệt đối với các quyết sách của Thủ tướng Netanyahu.

Lời cảnh báo răn đe này được đưa ra trong bối cảnh tình hình khu vực tiếp tục leo thang và đứng trước bờ vực mất kiểm soát sau các chuỗi đòn oanh tạc trả đũa quân sự trực diện giữa Israel và Iran bắt đầu từ ngày 7/6.

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với Phóng viên Quốc tế Cấp cao của CNN Frederik Pleitgen, quan chức cấp cao Iran Ebrahim Azizi cho biết Tehran "không có vấn đề gì" khi đàm phán với Mỹ, nhưng cần thấy sự chân thành, thiện chí của Washington.

Nói về những điểm nghẽn còn lại trong tiến trình đàm phán trung gian, ông Azizi cho biết Iran “chưa nhận thấy ý định nghiêm túc từ Mỹ để đi đến một khuôn khổ có thể thực thi trên thực tế”.

Quan chức Iran tuyên bố rằng ban đầu Mỹ đã đồng ý giải phóng khối tài sản bị đóng băng ở nước ngoài của Iran “ngay từ đầu”, nhưng cho đến nay Tehran chưa nhận thấy thiện chí nào từ Washington trong việc thực hiện điều đó.

Ông cũng khẳng định rằng tiến trình thương lượng hiện tại không liên quan đến vấn đề chương trình hạt nhân của Iran, điều mà Tehran từ lâu đã khẳng định chỉ nhằm mục đích hòa bình.