Ông Trump cảnh cáo Ấn Độ vụ nhập dầu Nga

Những cảnh báo mới nhất này được Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra sau khi Ấn Độ chính thức bác bỏ thông tin về việc sẽ ngừng mua dầu từ Liên bang Nga.

Trong tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội Truth Social ngày 4/8/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn với Ấn Độ nếu tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 4/8 cho biết trong bản cập nhật đưa ra cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ áp thuế cao hơn với Ấn Độ nếu tiếp tục mua dầu từ Liên bang Nga.

Cảnh báo này của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Ấn Độ chính thức bác bỏ thông tin về việc sẽ ngừng mua dầu từ Liên bang Nga, bất chấp lời đe dọa gần đây của ông về việc áp thuế đối với New Delhi vì các hoạt động nhập khẩu này.

Cụ thể, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiếp tục tăng thuế đối với Ấn Độ, cáo buộc New Delhi đang mua dầu của Liên bang Nga dù người dân Ukraine đang chịu tác động từ cỗ máy chiến tranh của Moskva (Moscow).

Lời đe dọa này được đưa ra sau khi New Delhi bác bỏ mức thuế 25% mà Tổng thống Trump công bố trước đó, khẳng định rằng các mức thuế này sẽ không ảnh hưởng đến các quyết định của Ấn Độ liên quan tới lĩnh vực năng lượng.

Trong bản cập nhật trên mạng xã hội Truth Social vào thứ Hai (4/8), Tổng thống Trump cáo buộc New Delhi đang bán lại dầu để kiếm lời, điều mà ông cho rằng đang tiếp tay cho các hành động của Liên bang Nga ở Ukraine.

Ông Trump viết: “Ấn Độ không chỉ mua một lượng lớn dầu của Liên bang Nga, mà họ còn bán phần lớn số dầu đã mua ra thị trường mở để thu lợi nhuận khổng lồ”.

Ông Trump cho rằng việc Ấn Độ mua dầu như vậy là đang tiếp nhiên liệu cho cỗ máy chiến tranh của Liên bang Nga, đe dọa sẽ tăng thuế mạnh hơn.

Trước đó, ông Trump đã đưa ra một tối hậu thư yêu cầu Moskva phải ngừng bắn, nếu không sẽ áp thuế thứ cấp đối với các quốc gia mua dầu của Liên bang Nga, nhằm gây áp lực để Moskva phải đàm phán – một tối hậu thư mà Moskva vẫn chưa đáp ứng.

Tối hậu thư ban đầu kéo dài 50 ngày đã bị rút ngắn xuống còn 10 ngày sau khi các cuộc tấn công của Liên bang Nga vào Ukraine vẫn tiếp diễn không ngừng. Hạn chót là ngày 8/8.

Trước đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp mức thuế 25% đối với Ấn Độ – một trong những quốc gia nhập khẩu dầu Nga lớn nhất – bắt đầu từ ngày 1/8, do New Delhi tiếp tục mua dầu và vũ khí từ Moskva.

Mặc dù các báo cáo ban đầu cho rằng New Delhi đã ngừng mua dầu từ Liên bang Nga, nhưng theo tờ The New York Times của Mỹ, các quan chức Ấn Độ sau đó đã bác bỏ điều này, khẳng định rằng Washington không thể ép buộc New Delhi đưa ra quyết định như vậy.

Hãng thông tấn nhà nước Liên bang Nga TASS ngày 4/8 cũng cho biết các quan chức Ấn Độ đã xác nhận rằng nước này không có kế hoạch thay đổi chính sách và sẽ tiếp tục mua dầu từ Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Shri Randhir Jaiswal khẳng định: "Chúng tôi đưa ra quyết định dựa trên giá dầu trên thị trường quốc tế và tùy thuộc vào tình hình toàn cầu tại thời điểm đó".

Chuyên gia Qian Feng từ Viện Chiến lược Quốc gia thuộc Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc) giải thích với tờ Hoàn cầu Thời báo rằng, Ấn Độ sẽ không từ bỏ việc mua dầu của Liên bang Nga bất chấp áp lực từ Mỹ. Ông chỉ ra rằng Ấn Độ là một quốc gia thiếu dầu, và dầu của Liên bang Nga mang lại cho New Delhi những lợi thế về chi phí hiệu quả và chất lượng cao, đồng thời là sự bảo đảm cho sự phát triển kinh tế.

Số liệu cho thấy sự phụ thuộc ngày càng tăng của Ấn Độ vào dầu Nga. Trước cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, Ấn Độ chỉ mua 2% lượng dầu từ Liên bang Nga. Hiện nay, tỷ trọng dầu nhập khẩu từ Liên bang Nga của Ấn Độ đã tăng lên 35%, khiến Ấn Độ là nước mua dầu thô vận chuyển bằng đường biển lớn nhất của Liên bang Nga.

Mặc dù kiên định lập trường chính trị, Ấn Độ đã có những điều chỉnh chiến thuật trong thực tế.

Theo hãng tin Reuters ngày 4/8, tập đoàn lọc dầu lớn nhất Ấn Độ, Indian Oil Corporation, đã mua 7 triệu thùng dầu từ Mỹ để giao trong tháng 9 năm nay.

Trong những tuần gần đây, các nhà máy lọc dầu quốc doanh của Ấn Độ đã tạm dừng mua dầu từ Nga do chênh lệch giá đang thu hẹp và áp lực địa chính trị. Ít nhất hai tàu chở dầu của Liên bang Nga đến Ấn Độ đã phải chuyển hướng sau gói trừng phạt gần đây của Mỹ.