Ông Trump cầm súng cảnh cáo Iran: 'Không còn là quý ông tử tế nữa'

Sáng thứ Tư (29/4), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đăng tải thông điệp đe dọa Iran trên mạng xã hội Truth Social, tuyên bố quốc gia này “tốt nhất nên sớm khôn ngoan ra”.

Bài đăng vào lúc hơn 4h sáng (giờ miền Đông Mỹ) có nội dung chi tiết: “Iran không thể tự chấn chỉnh. Họ không biết cách ký kết một thỏa thuận phi hạt nhân. Họ tốt nhất nên sớm khôn ngoan ra!”.

Đi kèm bài đăng là hình ảnh do AI tạo ra, mô tả ông Trump đeo kính râm, cầm súng trên nền các vụ nổ cùng dòng chữ: “KHÔNG CÒN LÀ QUÝ ÔNG TỬ TẾ NỮA!” (NO MORE MR. NICE GUY!).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh eo biển Hormuz huyết mạch vẫn đang bị phong tỏa. Các cuộc đối thoại với Iran vẫn chưa có dấu hiệu khả quan khi nỗ lực duy trì đàm phán những ngày qua dường như đã rơi vào bế tắc.

Trước đó, Tổng thống Trump đã hủy kế hoạch cử các nhà đàm phán Mỹ tới Islamabad để thảo luận thêm vào cuối tuần trước.

“Chúng tôi nắm giữ tất cả các quân bài”, Tổng thống nói với Fox News, đồng thời cho biết thêm rằng nếu Iran muốn đàm phán, “họ có thể tìm đến chúng tôi, hoặc gọi cho chúng tôi”. Các cuộc đàm phán trước đó do Phó Tổng thống JD Vance dẫn dắt cũng đã kết thúc mà không đạt được thỏa thuận.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt xác nhận vào hôm Thứ Hai rằng Tehran đã đề xuất sẽ mở lại eo biển Hormuz nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa đang diễn ra đối với các cảng của Iran và chấm dứt chiến tranh.

Theo báo cáo của Axios vào đầu ngày Thứ Hai, đề xuất này sẽ trì hoãn các cuộc đàm phán về tham vọng hạt nhân của Tehran sang một thời điểm khác.

Tuy nhiên, Reuters đưa tin sớm ngày Thứ Ba rằng ông Trump không hài lòng với đề xuất của Tehran và Nhà Trắng dự kiến sẽ đưa ra một đề nghị phản hồi.

Giá dầu thô kỳ hạn West Texas Intermediate (WTI) tiếp tục tăng sau bài đăng của ông Trump, giao dịch ở mức 107,09 USD /thùng (tăng 0,2%), trong khi giá dầu thô Brent giao tháng 6 (tiêu chuẩn quốc tế) đã tăng 1,96% lên mức 120 USD /thùng.

Thị trường dầu mỏ tiếp tục nới rộng đà tăng vào thứ Năm trước lo ngại nguồn cung sẽ bị thắt chặt kéo dài. Nguyên nhân xuất phát từ các tín hiệu cho thấy lệnh phong tỏa xuất khẩu Iran của Mỹ chưa có dấu hiệu kết thúc và các cuộc đàm phán hạt nhân vẫn đang đình trệ.

Giá dầu vốn đã ở mức cao sau khi Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất thông báo vào Thứ Ba rằng họ sẽ rời khỏi khối sản xuất dầu OPEC vào ngày 1/5, làm phức tạp thêm triển vọng nguồn cung toàn cầu.

Trong diễn biến liên quan, ngày 30/4, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc hạ tầng dầu mỏ Iran sắp sụp đổ do lệnh phong tỏa.

Ông Ghalibaf khẳng định các biện pháp của Mỹ chỉ làm tăng giá dầu lên hơn 120 USD và có khả năng đạt 140 USD , chứ không gây áp lực lên giới hạn lưu trữ của Iran.

Đáp lại nhận định trước đó của ông Trump rằng các giếng dầu Iran sẽ "phát nổ trong ba ngày" vì bể chứa đầy, ông Ghalibaf tuyên bố Iran có thể duy trì trạng thái hiện tại trong 30 ngày và sẵn sàng phát trực tiếp để chứng minh.

Ngoài ra, ông chỉ trích Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cùng các cố vấn vì thúc đẩy lý thuyết phong tỏa dựa trên tư duy sai lầm. Trước đó, phía Mỹ cho rằng việc phong tỏa các cảng đã khiến dầu thô không còn nơi tiêu thụ, dẫn đến các sự cố kỹ thuật nghiêm trọng trong hệ thống đường ống và bể chứa.