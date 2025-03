Ông Trần Trí Quang được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 3/3, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị công bố các nghị quyết, quyết định về thành lập các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và công tác cán bộ.

Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Trí Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho đến khi kiện toàn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông, tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật công trình.

Trước đó, ông Phạm Thiện Nghĩa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp xin nghỉ hưu trước gần 3 năm so với quy định và được Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý. HĐND tỉnh Đồng Tháp đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Thiện Nghĩa.

Tại hội nghị sáng nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp quyết định điều động ông Lê Chí Thiện, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Cao Lãnh đến công tác tại UBND tỉnh.

Sở Nội vụ công bố các quyết định cho nghỉ hưu, nghỉ việc theo nguyện vọng đối với ông Nguyễn Văn Cẩn, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT; bà Lê Thị Kim Ngân, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ; ông Nguyễn Tấn Hoàng, Phó Giám đốc Sở TT&TT; ông Hồ Thanh Phương, Giám đốc Sở TN&MT; ông Phan Hữu Phước, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng thời, Sở Nội vụ công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm: Ông Nguyễn Văn Vũ Minh làm Giám đốc Sở Nội vụ; bà Nguyễn Lâm Thanh Thủy làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; bà Ngô Thị Ngọc Sương làm Giám đốc Sở Tài chính;

Ông Trần Ngô Minh Tuấn làm Giám đốc Sở Xây dựng; ông Lê Chí Thiện làm Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Phi Đa làm Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

