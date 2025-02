Ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang

Ngày 26/2, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Tuấn Anh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu bầu giữ chức Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Anh sinh năm 1975, quê quán tại tỉnh Thanh Hóa; trình độ: Tiến sỹ Nông nghiệp (năm 2005), Phó giáo sư (năm 2010), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông đã có 15 năm nghiên cứu, giảng dạy lĩnh vực nông nghiệp, môi trường và biến đổi khí hậu; Phó trưởng phòng Quản lý khoa học và Quan hệ quốc tế, Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Trưởng Khoa Quốc tế tại Đại học Thái Nguyên.

Sau đó, ông được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Ban Thư ký Quốc hội khóa XIV.

Ông là đại biểu Quốc hội các khóa XIV và XV, hiện giữ chức vụ Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Israel.

Trao Quyết định của Ban Bí thư và tặng hoa chúc mừng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh đồng chí Nguyễn Tuấn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản ở trong nước và nước ngoài, dù ở cương vị công tác nào cũng luôn hoàn thành tốt công việc được giao.

Trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh cần kế thừa, tiếp tục nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để gặt hái những thành công mới, thành tích mới, xứng đáng với niềm tin của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Tuấn Anh cho biết, được điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang là sự ghi nhận, đánh giá của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với ông trong quá trình công tác.

Ông mong muốn phát huy kinh nghiệm công tác để đóng góp xây dựng tỉnh Hậu Giang phát triển như kế hoạch đề ra.

Đại tá Nguyễn Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ định tham gia Ban Chấp hành và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

