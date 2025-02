Bà Lê Thị Thủy thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

Ngày 19/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức hội nghị bàn giao nhiệm vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, bà Lê Thị Thủy, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam và bà Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ điều hành công việc của Tỉnh ủy cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Trước đó, ngày 14/2, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Văn bản số 13402-CV/VPTW thông báo ý kiến của Bộ Chính trị về việc bà Lê Thị Thủy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025, thôi giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Thủy bày tỏ sự xúc động và trân trọng cảm ơn tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã luôn ủng hộ, tạo điều kiện giúp bà hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Bà mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh Hà Nam sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, thống nhất, lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thắng lợi chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra và các định hướng chiến lược đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

