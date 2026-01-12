Thông tin về việc nuôi dưỡng trẻ tại chùa Cẩm La

Ngày 12/1, Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chính thức thông tin về việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La (phường Phong Cốc).

Theo Sở Y tế, thông qua nắm bắt tình hình thực tế và thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đơn vị đã tổ chức hai đoàn công tác làm việc với UBND phường Phong Cốc, chùa Cẩm La để kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Sở Y tế xác định, chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp phép hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định. Nhà chùa tự tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em tại chùa là chưa đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Để đảm bảo quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật, Sở Y tế đã đề nghị Trụ trì nhà chùa thực hiện việc bàn giao số trẻ chưa được nhận làm con nuôi về gia đình trong thời gian sớm nhất. Đối với các trẻ em chưa bàn giao được về cho gia đình, thân nhân, UBND phường Phong Cốc làm thủ tục đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội Quảng Ninh. Nhà chùa cần thu hồi, không đăng tải các video, hình ảnh trẻ em nhằm mục đích kêu gọi từ thiện. Trường hợp tiếp tục đăng tải, nhà chùa phải chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với UBND phường Phong Cốc, các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo các quyền của trẻ em theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Quảng Ninh cũng cho biết, đến thời điểm hiện tại, Sở chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho bất kỳ cơ sở nào đặt trong khuôn viên chùa Cẩm La. Sở đã phối hợp với UBND địa phương và các sở, ngành liên quan kiểm tra trực tiếp tại chùa, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện thiết bị y tế và các hoạt động chuyên môn liên quan. Sở đang phối hợp với công an tỉnh làm rõ các vi phạm. Các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế (nếu có phát sinh) đều phải được rà soát, xem xét và xử lý đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin việc nuôi dưỡng trẻ em tại chùa Cẩm La, phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh có dấu hiệu lợi dụng hình ảnh của các em nhỏ nhằm kêu gọi từ thiện. UBND tỉnh Quảng Ninh sau đó giao Sở Y tế kiểm tra, làm việc với UBND phường Phong Cốc và chùa Cẩm La. Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã có văn bản yêu cầu trụ trì nhà chùa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và giáo luật.