Ông Trần Minh Khương được bổ nhiệm làm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước

Chiều 11/9, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc bổ nhiệm Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Trần Minh Khương.

Theo Nghị quyết số 1166/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Trần Minh Khương - Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước từ ngày 5/9/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đã trao Nghị quyết và chúc mừng tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, ông Trần Minh Khương là cán bộ được đào tạo bài bản, được rèn luyện tại Kiểm toán Nhà nước gần 30 năm; luôn phát huy tinh thần gương mẫu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, trên cương vị mới là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Minh Khương sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ, cùng tập thể Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước nỗ lực, cầu thị, gắn bó, trách nhiệm với công việc; góp phần thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đề nghị ông Trần Minh Khương cần tiếp tục giúp Ban Cán sự Đảng, Tổng Kiểm toán Nhà nước giữ vững vị thế của Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, hoạt động độc lập, chỉ tuân theo pháp luật; tiếp tục đóng góp tích cực, hiệu quả cho hoạt động của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng kỳ vọng, với bề dày 30 năm xây dựng và phát triển, Kiểm toán Nhà nước sẽ ngày càng phát huy vai trò là công cụ quan trọng trong kiểm tra tài chính công, tài sản công, phục vụ hiệu quả cho các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hỗ trợ, đóng góp tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương bày tỏ cảm ơn Ban Bí thư, Đảng đoàn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước đã tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách trên cương vị mới.

Khẳng định đây vừa là vinh dự vừa là trọng trách to lớn, tân Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cam kết sẽ không ngừng nỗ lực, phấn đấu phát huy năng lực, sở trường để góp sức cùng Lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước xây dựng, phát triển Kiểm toán Nhà nước trở thành cơ quan kiểm tra tài chính công, tài sản công uy tín, trách nhiệm, chuyên nghiệp và hiện đại theo đúng Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2030.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ, chia sẻ của lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước và các đơn vị trong Ngành để hoàn thành tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Trần Minh Khương sinh năm 1970 tại Nam Định. Trước khi được bổ nhiệm là Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước, ông Trần Minh Khương là Kiểm toán viên cao cấp, Kiểm toán trưởng, Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII.

