Cảnh sát PCCC Hà Nội điều động 1.500 chiến sĩ cứu hộ trong bão Yagi

Theo đó, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã chủ động phối hợp với Công an các quận, huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân để đảm bảo an toàn về tài sản và tính mạng trong suốt thời gian bão đổ bộ trên địa bàn Thủ đô. Cùng với đó, tổ chức rà soát các địa điểm, khu vực có nguy cơ sụp đổ, gây ra các tai nạn đáng tiếc để đảm bảo an toàn cho người dân trong quá trình tham gia giao thông.