Bộ Chính trị điều động, chỉ định, phân công nhân sự

Nguồn tin từ Thành uỷ Nha Trang ngày 6/9 cho biết, Bộ Chính trị vừa có quyết định điều động, chỉ định nhân sự giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ An Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định ông Hồ Văn Mừng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, Bí thư Thành ủy Nha Trang, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa và thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Nha Trang nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định ông Hồ Văn Mừng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy An Giang (nhiệm kỳ 2020 - 2025) kể từ ngày 30/8/2024.

Ông Hồ Văn Mừng (SN 1977, quê ở huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa), có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, Cử nhân Khoa học Ngoại ngữ.

Trước đó vào chiều 5/9, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Đỗ Trọng Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa giữ chức Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương.

Tân Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đỗ Trọng Hưng sinh ngày 5/12/1971; quê quán ở xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Ông Hưng có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Triết học, Thạc sĩ Khoa học Xã hội và Nhân văn, Cử nhân Khoa học ngành Chính trị.

Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13; đại biểu Quốc hội khóa 14.

Cùng ngày 5/9, tại Hội nghị Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp, bà Phan Thị Hồng Hà, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Tư pháp) đã công bố Quyết định số 1519-QĐNS/TW ngày 27/8/2024 của Ban Chấp hành Trung ương chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Theo quyết định, ông Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025; chỉ định giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp.

Ngày 26/8, tại kỳ họp bất thường lần 8, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ được Quốc hội thông qua cùng ngày.

Cùng với đó, Quốc hội cũng đã phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Tư pháp với ông Lê Thành Long. Ông Long trước đó đã được phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

