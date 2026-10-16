Ông Thái Ngọc Quý làm Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ

Chiều 16/10, ông Thái Ngọc Quý, Phó giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, nhận quyết định bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc đơn vị.

Ông Thái Ngọc Quý (giữa) nhận quyết định bổ nhiệm, giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ. Ảnh: NXB Trẻ.

Chiều 16/10, ông Ngô Minh Hải - Thành ủy viên, Bí thư Thành Đoàn TP.HCM - trao quyết định bổ nhiệm ông Thái Ngọc Quý giữ chức Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ.

Tại buổi lễ, Ban Chấp hành Đoàn TP.HCM công bố Quyết định số 259/QĐ/TĐTN về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Thành viên đồng thời là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Trẻ. Cùng dịp này, Quyết định số 260/QĐ/TĐTN về việc phân công người đại diện theo pháp luật của công ty cũng được công bố.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Ngô Minh Hải chúc mừng ông Thái Ngọc Quý nhận nhiệm vụ mới, đồng thời giao nhiệm vụ cho tân Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Giám đốc Nhà xuất bản Trẻ.

Trước khi được bổ nhiệm, ông Thái Ngọc Quý giữ chức Quyền Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Phó giám đốc Nhà xuất bản Trẻ. Việc bổ nhiệm nhằm kiện toàn vị trí lãnh đạo chủ chốt, bảo đảm công tác quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị.

Thành lập ngày 24/3/1981, tiền thân là Nhà xuất bản Măng Non, Nhà xuất bản Trẻ là đơn vị xuất bản trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP.HCM. Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản và phát hành sách với nhiều dòng sách đa dạng, từ văn học, lịch sử, văn hóa đến sách thiếu nhi, sách kỹ năng và khoa học.

Theo thông tin giới thiệu của đơn vị, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản khoảng 1.000 đầu sách mỗi năm, đồng thời chú trọng phát triển bản quyền và mở rộng danh mục sách phục vụ nhiều nhóm độc giả.

Một trong những dấu ấn của đơn vị là bộ sách Di sản Hồ Chí Minh, được triển khai từ năm 1999, cùng các tác phẩm của nhiều tác giả Việt Nam, trong đó có nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.