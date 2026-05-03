Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Gia Định - Sài Gòn - Thành Phố Hồ Chí Minh: Dặm Dài Lịch Sử (1698-2020)

Bộ sách là một công trình bao quát về lịch sử TP.HCM. Tác giả muốn cung cấp cho độc giả cái nhìn toàn diện về các giai đoạn lịch sử của TP.HCM từ năm 1698 đến năm 2020, các chế độ, các lĩnh vực hoạt động về hành chính, kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, tôn giáo tín ngưỡng,… của từng thời kỳ.

Xuất bản

Lịch sử của những ‘thương hiệu vàng’ ngành xuất bản TP.HCM

  • Chủ nhật, 3/5/2026 20:15 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

NXB Tổng hợp TP.HCM, NXB Trẻ, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của lĩnh vực xuất bản tại TP.HCM từ sau ngày đất nước thống nhất.

...ngày 24/3/1981, Ủy ban nhân dân Thành phố cho lập ngay Nhà xuất bản Măng Non để in gấp các loại sách thiếu nhi.

Ngày 28/12/1977, Nhà xuất bản Văn học Giải phóng kết hợp với một số bộ phận văn hóa khác của Thành phố để thành lập nhà xuất bản mới mang tên Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 29/4/1980, bộ phận phụ trách mảng văn học, văn nghệ của Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh tách ra hoạt động độc lập và mang tên Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, Nhà xuất bản Tổng hợp gọi là Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh (gần đây lấy lại tên Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh).

Với ba nhà xuất bản trên đây, chỉ 6-7 năm đầu đã xuất bản trên 550 tên sách với hơn 8 triệu bản, bình quân mỗi nhà xuất bản ấn hành được hàng năm trên dưới 40 đầu sách. Ngoài ra còn có hơn triệu bản sách hay tài liệu không chuyên nghiệp, do các đoàn thể, ban ngành trên địa bàn Thành phố xuất bản theo yêu cầu công tác của từng ngành, hoặc chỉ để lưu hành nội bộ.

Tổng số sách phát hành trong 10 năm đầu cho bạn đọc Thành phố bao gồm sách của ba nhà xuất bản Thành phố, các nhà xuất bản Trung ương và các tỉnh, sách nhập của nước ngoài lên đến hơn triệu bản, hàng năm đều tăng. Năm 1980 được 2,97 triệu bản, năm 1984 lên hơn 7 triệu bản, gấp hơn 6 lần năm 1975. Số lượng văn hóa phẩm xuất khẩu cũng được thực hiện hàng năm, riêng năm 1984 được hơn 1 triệu bản. Tính bình quân đầu người hàng năm, số sách phát hành ở Thành phố vượt khá xa chỉ tiêu bình quân cả nước, song vẫn chưa thấm vào đâu so với nhu cầu đọc sách của quần chúng nhân dân Thành phố.

bao chi anh 1

Gian hàng NXB Tổng hợp TP.HCM tại Đường sách Thủ Đức. Ảnh: NXBHCM.

Ba nhà xuất bản của Thành phố cùng với ngành phát hành sách đã phục vụ bạn đọc Thành phố nhiều sách phổ cập các quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, ôn lại truyền thống anh hùng của dân tộc và của nhân dân Thành phố, vạch rõ sự thâm độc của chủ nghĩa thực dân mới, nhiều sách nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống, kiến thức quản lý kinh tế, quản lý xã hội, nhiều tác phẩm văn học, nghệ thuật tiêu biểu của dân tộc và của nhân loại, và đặc biệt là rất nhiều sách hay, bổ ích cho thiếu niên nhi đồng. Thiếu niên nhi đồng là đối tượng được Đảng bộ và chính quyền Thành phố đặc biệt quan tâm chăm sóc. Tuy chưa được hoàn toàn như mong muốn, nhưng sự chăm sóc đó cũng đã được thể hiện rõ nét trong những cố gắng về mặt xuất bản sách, báo của Thành phố dành cho các em.

Từ ngày có chủ trương đổi mới, mở cửa theo hướng kinh tế thị trường, số lượng nhà xuất bản tăng lên nhiều, mặc dầu vẫn thuộc các cơ quan Nhà nước, của các đoàn thể, không có nhà xuất bản nào của tư nhân. Ngày 3/2/1986, Nhà xuất bản Măng Non đổi tên thành Nhà xuất bản Trẻ thuộc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố. Rồi các cơ quan, các đoàn thể cũng thành lập nhà xuất bản, như ngày 14/10/1999, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh lập nhà xuất bản mang tên của trường. Ngày 4/1/2005, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn thành lập Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn.

Đến năm 2020, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn 4 nhà xuất bản là Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Trẻ, Nhà xuất bản Văn hóa - Văn nghệ (do sáp nhập hai Nhà xuất bản Văn hóa Sài Gòn và Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh) và Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cùng với các nhà xuất bản do các cơ quan Trung ương và Đại học quản lý, 24 chi nhánh nhà xuất bản Trung ương và địa phương, 5 văn phòng đại diện của nhà xuất bản nước ngoài, 250 cơ sở in ấn, 38 công ty phát hành cấp thành phố, hàng trăm nhà sách lớn, mỗi năm đã cung cấp hàng vạn đầu sách giá trị các ngành, đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân Thành phố. Các công ty sách tư nhân cũng đóng góp một phần không nhỏ trong việc phát triển thị trường sách và lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng.

Nguyễn Đình Tư/NXB Tổng hợp TP.HCM

báo chí TP.HCM Đường sách TP.HCM chợ báo sài gòn giải phóng

    Đọc tiếp

    SÁCH HAY

    Dai hoi Hoi Xuat ban Viet Nam lan thu V hinh anh

    Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

    13:00 13/7/2023 13:00 13/7/2023

    0

    Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

    Tu sach 50 nam giai phong mien Nam, thong nhat dat nuoc hinh anh

    Tủ sách 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

    05:42 5/5/2025 05:42 5/5/2025

    0

    Sách ảnh song ngữ Việt - Anh “Di sản Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon - Ho Chi Minh City Heritage)” tái hiện quang cảnh và nếp sống của con người ở vùng đất Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh từ những thế kỷ trước.

    BOOK SPACE hinh anh

    BOOK SPACE

    05:38 27/4/2026 05:38 27/4/2026

    0

    Read Station tại TP.HCM kết hợp cà phê, thư viện, nhà sách và không gian làm việc với hơn 10.000 đầu sách, thu hút nhóm khách trẻ đến học tập và sử dụng trong thời gian dài.

    Nghe viet van hinh anh

    Nghề viết văn

    11:22 6/3/2026 11:22 6/3/2026

    0

    Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

    Song mot doi xung dang hinh anh

    Sống một đời xứng đáng

    11:03 13/11/2025 11:03 13/11/2025

    0

    Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

    Vu tru tuan hoan hinh anh

    Vũ trụ tuần hoàn

    14:12 2/12/2025 14:12 2/12/2025

    0

    Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

    Giai ma hooc-mon dopamine hinh anh

    Giải mã hoóc-môn dopamine

    19:41 18/2/2026 19:41 18/2/2026

    0

    Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

    6 vat lieu dinh hinh van minh nhan loai hinh anh

    6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

    12:14 26/1/2026 12:14 26/1/2026

    0

    Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

    Diem ky di da can ke hinh anh

    Điểm kỳ dị đã cận kề

    07:32 26/2/2026 07:32 26/2/2026

    0

    Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý