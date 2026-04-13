Những ngày đầu thống nhất đất nước trong ký ức nữ bác sĩ quân y

Sách "Thành phố trong tim" của bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm tái hiện ký ức xúc động về gia đình cách mạng và cảm xúc ngày đầu trở về Sài Gòn - TP.HCM sau cột mốc 30/4/1975 lịch sử.

Ngày 11/4 tại Đường sách TP.HCM, tác phẩm Thành phố trong tim của Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm, nguyên Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.HCM, ra mắt độc giả. Cuốn sách là một công trình ghi lại lịch sử của một gia đình cách mạng tiêu biểu tại Nam Bộ.

Tác giả Huỳnh Thị Minh Tâm sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống với cha là Bí thư Tỉnh ủy Chợ Lớn Huỳnh Văn Một, mẹ là Bà mẹ Việt Nam anh hùng Dương Thị Huê, bản thân bà cũng từng là chiến sĩ quân y trực tiếp tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968. Thành phố trong tim không chỉ là hồi ký cá nhân mà còn là những trang viết đầy xúc động về tình đất, tình người Sài Gòn - TP.HCM qua những năm tháng thăng trầm của lịch sử.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, bác sĩ Minh Tâm đã dành nhiều thời gian chia sẻ về ký ức những ngày đầu tiên trở về Sài Gòn sau cột mốc 30/4/1975. Khi đó, bà đang ở tuyến sau tại Tây Ninh và phải đến ngày 4/5 mới chính bước chân vào thành phố trong tư thế của người trở về.

Bác sĩ Huỳnh Thị Minh Tâm xúc động nhớ lại: “Ngày 4/5 tôi mới về đến thành phố, đến ngay Nhà văn hóa Thanh niên bây giờ. Tôi thấy các bạn trẻ tập trung rất đông để giữ trật tự, tham gia tình nguyện và bản thân tôi lúc đó cũng muốn hòa mình vào không khí ấy. Cảm xúc thật khó diễn tả, đó là niềm vui vô bờ bến khi đất nước thống nhất, không còn cảnh bom rơi đạn nổ”.

Trở về giữa lòng thành phố sau ngày hòa bình, bà tiếp tục con đường học tập để trở thành bác sĩ, gắn bó và cống hiến cho ngành y tế và các hoạt động nhân đạo của thành phố. Đối với bà, Sài Gòn - TP.HCM là mảnh đất của sự bao dung, nơi những gia đình cơ sở cách mạng đã hy sinh, che chở cho những người con kháng chiến trong lòng địch.

Nói về sự gắn bó với mảnh đất này, tác giả chia sẻ: “Đối với tôi, TP.HCM không chỉ là nơi trở về để sinh sống mà nó đã lưu lại những ký ức từ thời thơ ấu. Nhân dân thành phố này rất tình cảm, chân chất, họ đã che chở những đứa con của cách mạng và nuôi dưỡng tôi trưởng thành”.

Cuốn sách Thành phố trong tim gửi gắm thông điệp tri ân sâu sắc đến những người đã ngã xuống và nhắc nhở thế hệ trẻ về trách nhiệm gìn giữ, xây dựng thành phố anh hùng.