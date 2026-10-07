Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm NXB Trẻ, NXB Tổng hợp TP.HCM

Nhân ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10), Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đến thăm, làm việc với NXB Trẻ và NXB Tổng hợp TP.HCM.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm và làm việc ở NXB Trẻ. Ảnh: Nhà xuất bản Trẻ.

Ngày 7/10, đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM do ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Tại Nhà xuất bản Trẻ, ông Thái Ngọc Quý, Quyền Chủ tịch Hội đồng thành viên, Phó giám đốc Nhà xuất bản Trẻ, cùng đại diện các phòng, ban đón tiếp đoàn. Đại diện Nhà xuất bản báo cáo tình hình hoạt động và kế hoạch sản xuất, xuất bản trong 3 tháng cuối năm. Đoàn cũng có dịp thăm Không gian văn hóa Hồ Chí Minh ở Nhà xuất bản Trẻ.

Tại Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, ông Nguyễn Thành Lợi, Giám đốc Nhà xuất bản, cùng đại diện đơn vị làm việc với đoàn công tác. Nhà xuất bản cũng báo cáo những kết quả hoạt động trong thời gian qua và kế hoạch xuất bản, phát hành trong những tháng cuối năm. Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cho biết sẽ khai thác thêm nhà sách mới phục vụ bạn đọc từ tháng 10.

Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm và làm việc ở NXB Tổng hợp TP.HCM. Ảnh: Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM.

Tại các buổi làm việc, ông Dương Anh Đức chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên và người lao động của Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM nhân dịp kỷ niệm 74 ngày truyền thống ngành xuất bản, in và phát hành sách Việt Nam (10/10/1952 - 10/10/2026).

Đoàn công tác trao đổi với lãnh đạo hai nhà xuất bản về hoạt động xuất bản, kế hoạch sản xuất và những công việc trọng tâm trong thời gian tới, qua đó góp phần phát triển văn hóa đọc tại TP.HCM.

Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, cũng dẫn các đoàn công tác đến thăm và làm việc với một số nhà xuất bản, công ty sách trên địa bàn TP.HCM nhân dịp này.