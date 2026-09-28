TP.HCM muốn đưa sách đến bến xe, nhà ga, khu công nghiệp

Đến năm 2030, TP.HCM đặt mục tiêu nâng mức đọc bình quân lên 7-8 bản/người/năm, 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử và mỗi địa phương có ít nhất một không gian sách.

Mô hình đưa sách vào những không gian quen thuộc như bến xe buýt, nhà ga được TP.HCM nhấn mạnh. Ảnh minh họa: Tùng Tin.

Ngày 22/9, UBND TP.HCM ban hành kế hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành và văn hóa đọc giai đoạn 2026-2030. Thành phố đặt mục tiêu mỗi xã, phường, đặc khu có ít nhất một không gian sách hoặc thư viện; đồng thời nghiên cứu nhân rộng các mô hình Đường sách, không gian sách kết hợp hoạt động văn hóa, giáo dục và du lịch trải nghiệm.

Các mô hình đọc sách cũng được đưa đến nhiều địa điểm khác ngoài thư viện. Kế hoạch đề cập việc phát triển tủ sách, không gian đọc tại khu dân cư, chung cư, nhà trọ, bệnh viện, trung tâm cộng đồng, khu lưu trú, khu công nghiệp, bến tàu, bến xe, nhà ga và trạm chờ xe buýt. Thành phố cũng tổ chức các hoạt động khuyến đọc tại hải đảo, vùng sâu, vùng xa và những địa bàn có điều kiện đặc thù.

Trong trường học, thành phố khuyến khích tổ chức tiết đọc sách, câu lạc bộ đọc sách, thư viện mở và các mô hình phù hợp với điều kiện từng trường. Hệ thống thư viện trường học được định hướng phát triển theo hướng số hóa với thư viện số, thư viện thông minh và tủ sách lớp học. Các trường cũng được kết nối với thư viện, Đường sách, không gian văn hóa đọc, nhà xuất bản và doanh nghiệp phát hành.

Một mục tiêu khác của kế hoạch là nâng mức đọc bình quân của người dân lên 7-8 bản/người/năm vào năm 2030. Thành phố đồng thời đặt mục tiêu năng lực xuất bản đạt khoảng 6-6,5 bản/người/năm và có ít nhất một xuất bản phẩm đạt lượng phát hành từ 100.000 bản.

Ở lĩnh vực xuất bản điện tử, TP.HCM phấn đấu 100% nhà xuất bản tham gia xuất bản điện tử, đưa xuất bản phẩm điện tử chiếm khoảng 15-20% tổng số đầu sách xuất bản mỗi năm. Thành phố khuyến khích phát triển xuất bản đa phương tiện, nội dung số và các nền tảng công nghệ phục vụ xuất bản, phân phối sách, đồng thời tăng cường các giải pháp bảo vệ bản quyền trên môi trường số.

Kế hoạch cũng đặt mục tiêu đưa sách Việt Nam tiếp cận thị trường quốc tế. Đến năm 2030, thành phố phấn đấu có khoảng 150-200 đầu sách Việt Nam được dịch và phát hành ở nước ngoài, mở rộng thị trường bản quyền tới khoảng 20-30 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Các hoạt động dịch thuật, quảng bá tác giả, dịch giả, nhà xuất bản, trao đổi bản quyền và tham gia các hội chợ sách quốc tế được đưa vào nhóm nhiệm vụ phát triển thị trường xuất bản.

Song song phát triển thị trường, Thành phố tăng cường kiểm tra hoạt động xuất bản, in và phát hành, tập trung vào các hành vi in lậu, in giả, in trái phép, xâm phạm quyền tác giả và phát tán xuất bản phẩm vi phạm pháp luật trên mạng, sàn thương mại điện tử và các nền tảng số.