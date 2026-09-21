Nơi có sách nghệ thuật giá chục triệu đồng trên đường Đồng Khởi

Không gian trưng bày nhà sách Artbook, cơ sở 43 Đồng Khởi (TP.HCM), gây ấn tượng với hệ thống kệ gỗ cao sát trần, phân chia từng chủ đề sách. Vừa bước vào, độc giả sẽ cảm thấy ngay không khí ấm cúng cùng hương thơm giấy mới. Cửa hàng là điểm đến quen thuộc của độc giả trong nước lẫn du khách quốc tế.

Dòng sách bày bán chủ yếu là các ấn phẩm ngoại văn nhập khẩu trực tiếp từ những nhà xuất bản quốc tế như Phaidon, Taschen hay Page One.

Tác phẩm về thương hiệu xe Ferrari nằm trong phân khúc sách nhiếp ảnh đắt giá nhờ chất lượng in ấn khổ lớn, sử dụng giấy cao cấp và giá trị tư liệu hình ảnh. Ấn phẩm này hướng đến đối tượng mê xe cùng giới sưu tầm sách nghệ thuật.

"Đây là lần đầu mình đến đây. Mình ấn tượng với không gian yên tĩnh, các kệ sách nghệ thuật được sắp xếp chỉn chu và những quyển sách nghệ thuật khổ lớn, hiếm có nơi nào bán", Hoài An (23 tuổi, TP.HCM) chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Đại diện nhà sách cho biết nhiều đầu sách khổ lớn thuộc lĩnh vực kiến trúc, thời trang và thiết kế nội thất tại tiệm có mức giá dao động từ 3 đến 7,5 triệu đồng/cuốn.

Những bộ sách đặc biệt đóng bìa da thủ công hoặc các bộ sưu tập thời trang giới hạn được bán trọn bộ với giá trị lên tới hàng chục triệu đồng.

Cửa hàng cũng dành diện tích trưng bày cho dòng sách thiếu nhi và văn học kinh điển, nổi bật là bộ boxset Harry Potter bản bìa cứng có giá hơn 10 triệu đồng.

Các ấn phẩm mỹ thuật và thời trang tại đây thu hút độc giả nhờ thiết kế bìa kỳ công, cung cấp nguồn tư liệu chuyên sâu cho giới nghiên cứu.

Cửa hàng tại số 43 Đồng Khởi mở cửa đón khách từ 9h00 đến 18h00 hàng ngày. Bên cạnh khách lẻ, đơn vị còn là nhà cung cấp sách cho nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và khách sạn.

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