10 năm, một niềm tin vào giá trị của tri thức

Niềm tin vào giá trị lâu bền của tri thức nền tảng đã dẫn lối người làm sách đi qua nhiều thăng trầm và vui buồn của nghề.

Súng, vi trùng và thép của Jared Diamond, Cộng hòa của Plato, Hồi ức, giấc mơ và suy ngẫm của Carl Jung, Lược sử loài người của Yuval Noah Harari... là một trong số hàng nghìn tác phẩm được Omega+ đưa tới tay bạn đọc.

Trong 10 năm, Omega+ chọn đi con đường mang tri thức khoa học nền tảng tới bạn đọc Việt. Đây vốn không phải dòng sách dễ chiều lòng công chúng, thậm chí có thể nói là kén độc giả. 10 năm, nhìn lại những cuốn sách đã ra đời và cả chưa ra đời, nhiều niềm vui nỗi nhớ của người làm sách đã được gợi lại.

Con đường theo đuổi tri thức nền tảng

“Sau khi thành lập Alpha Books một vài năm, chúng tôi có hình dung về Tủ sách Tinh hoa, chứa những cuốn sách mang tính nghiên cứu mà giới học thuật Việt Nam cần có”, ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Omega+ nói.

Ông Nguyễn Cảnh Bình - Chủ tịch HĐQT Omega+ - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Khi bắt đầu có ý tưởng về một công ty sách, ông Nguyễn Cảnh Bình chia sẻ ý tưởng với ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam. Ông Dũng thấy đây là một ý tưởng hay, nhưng lưu ý rằng đây là dòng sách khó, kén người đọc, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Biết là sẽ có nhiều khó khăn, nhưng đội ngũ sáng lập vẫn quyết định “khai sinh” cho Omega+.

Tại buổi kỷ niệm ngày 19/9, nhiều người làm sách bày tỏ cảm xúc và kỷ niệm với Omega+. Bà Trần Thị Hoài Phương - Giám đốc điều hành Omega+ - gửi lời tri ân tới những người đồng hành cùng đơn vị.

Giám đốc đơn vị khẳng định Omega+ luôn theo đuổi tính nền tảng, tính hệ thống, chiều sâu giá trị và chất lượng của các tác phẩm. Đơn vị hướng tới xây dựng tủ sách có tính dài hạn, để sách vẫn được độc giả tìm đọc trong nhiều năm sau này.

Ông Vũ Trọng Đại - nguyên Giám đốc Công ty CP Sách Omega Việt Nam - chia sẻ niềm xúc động khi được đồng hành cùng đơn vị làm sách từ những ngày đầu tiên.

“Sự ra đời của Omega+ đúng vào khúc quanh, vào bước chuyển của tri thức tại Việt Nam. Trước Omega+, cũng đã có những đơn vị xuất bản sách lịch sử, văn hóa xã hội như vậy nhưng chưa thành công. Omega+ đã may mắn ra đời đúng lúc, và tính đúng thời điểm vẫn luôn có thể thấy trong từng cuốn sách”, ông Vũ Trọng Đại nói.

Những cuốn sách được phát hành trong 10 năm qua bởi công ty sách Omega+. Ảnh: BTC.

Bày tỏ niềm tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của nơi mình gắn bó, ông Vũ Trọng Đại kể rằng, những ngày đầu, nhóm làm sách nghĩ rằng chỉ có một vài người như mình, quan tâm tới tri thức nền tảng, sách vở học thuật. Nhưng hóa ra, khi bắt tay vào làm, người làm sách mừng rỡ nhận ra trong xã hội nhiều người cùng chung niềm tin vào sách.

“Khi bắt đầu làm sách ở Omega+, chúng tôi nghĩ chỉ có một nhóm nhỏ quan tâm sách vở tri thức nền tảng, nhưng hóa ra rất nhiều người trong xã hội cũng theo đuổi niềm tin đó. Đó là hậu thuẫn cho Omega+ để tới giờ vẫn đứng vững trên con đường theo đuổi giá trị”, ông Vũ Trọng Đại nói.

10 năm làm sách, rồi sẽ thêm nhiều lần 10 năm

Ông Đỗ Quang Dũng đánh giá cao giá trị những cuốn sách mà Omega+ đã phát hành. Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam nhận định Omega+ đã làm được một hệ thống sách có tính chất khoa học chuyên sâu, theo đuổi sứ mệnh xuất bản sách tri thức nền tảng, đồng thời huy động được nhiều NXB cùng tham gia hành trình này.

Ông Đỗ Quang Dũng - Phó chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam - phát biểu tại sự kiện. Ảnh: BTC.

Còn ông Nguyễn Thái Bình - Phó giám đốc NXB Chính trị quốc gia Sự thật cho rằng NXB học hỏi được tư duy thị trường của Omega+. “Khi nhìn thấy trên bìa sách logo của NXB Chính trị quốc gia Sự thật và logo của Omega+ cạnh nhau, điều đó đã khẳng định được đây là cuốn sách có giá trị, nên cuốn sách cũng thu hút sự quan tâm của bạn đọc hơn”, ông Bình khẳng định.

Cũng nhân dịp này, từ những tác phẩm đã xuất bản trong 10 năm, Omega+ lựa chọn 10 cuốn sách cho bộ sách kỷ niệm, để cùng nhìn lại những dấu ấn trên hành trình làm sách. Mười tác phẩm của 10 tác giả, mỗi cuốn đại diện cho một hướng tri thức mà đơn vị theo đuổi. Trong phiên bản kỷ niệm, mỗi tác phẩm được thiết kế với một biểu tượng riêng.

Tác giả Trịnh Lữ - người đã có nhiều cuốn sách phát hành bởi Omega+ - gửi gắm tới công ty sách những lời thân tình.

Ông nói: “Tên của Omega+, Omega là chữ cái cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp, còn chữ cái đầu tiên là Alpha. Omega nghĩa là đích đến cuối cùng của cả một hệ thống, từ Alpha tới Omega mới hoàn chỉnh. Con người của Omega+ cũng có những đặc tính riêng, không có tư tưởng tranh giành, chỉ làm mọi thứ bằng tình yêu, say mê của mình”.

Còn nhiều lời chia sẻ kỷ niệm từ những người bạn, cộng tác viên, người đồng hành cùng Omega+ trên hành trình làm sách. Một người bạn của Omega+ đã chúc người làm sách: “Chúc cho tri thức tới được với độc giả, chúc cho sự cẩn trọng, tỉ mỉ của người làm sách tinh hoa. Chúc cho sự dũng cảm của người làm xuất bản. 10 năm nữa, ta lại cùng gặp gỡ”.