Gom nửa tạ sách mỗi tháng, cô gái Việt dựng 'nơi trú’ ở Nhật

Giữa vòng lặp "đi làm - về nhà" mệt mỏi nơi xứ người, căn nhà thuê chứa đầy sách của Đào Thúy Nhi trở thành điểm kết nối cộng đồng người Việt xa quê.

"Chị ơi, em mới được cho tiền tiêu vặt, em dành để mua sách mới nhé!", dòng tin nhắn hân hoan của một bạn trẻ Việt đang chuẩn bị ôn thi đại học tại Nhật gửi đến Đào Thúy Nhi . Mỗi tháng, cô gái sinh năm 2000 sẽ gom những đơn hàng để đặt sách từ Việt Nam sang Nhật Bản, đơn nhiều nhất có thể lên đến 70 kg sách.

Cùng những cuốn sách lịch sử, kinh tế được chuyền tay nhau, căn nhà thuê nhỏ ở vùng Kansai (Nhật Bản) phảng phất mùi sách giấy và ánh đèn vàng dịu đã trở thành nơi những người trẻ xa xứ tìm lại chính mình.

Từ ước mơ về một phòng sách cho riêng mình

Năm 2019, Đào Thúy Nhi (quê Hải Phòng) sang Nhật du học. Cô học trường tiếng, sau đó học chuyên ngành thiết kế nội thất và tốt nghiệp vào năm 2024. Với nền tảng nghệ thuật đó, cô càng thích trang trí và thiết kế không gian sống.

Thông thường, du học sinh và người Việt tại Nhật lựa chọn sống trong các khu chung cư vì thuê nguyên một căn nhà có chi phí cao hơn. Dù vậy, năm thứ 7 ở Nhật, Thúy Nhi vẫn quyết định thuê riêng một căn nhà. Cô muốn dùng không gian đó cho ước mơ đã ấp ủ từ nhiều năm trước - ước mơ có một căn phòng đầy sách.

“Mình bắt đầu qua Nhật du học năm 19 tuổi, học trường tiếng rồi học lên, tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế nội thất. Trong những ý tưởng trang trí thì việc sở hữu một phòng sách cho chính bản thân đã được ấp ủ từ rất lâu, mãi đến khi ở Nhật năm thứ 7, mình mới chính thức thuê nguyên một căn nhà để biến ước mơ đó thành hiện thực”, cô kể.

Phòng đọc sách của Thúy Nhi vừa đi vào hoạt động từ cuối năm 2025 - đầu năm 2026.

Ban đầu, Nhi không nghĩ đến việc tạo ra một điểm đến cho cộng đồng. Yugen Oldbooks trước hết là căn phòng dành cho chính cô. Cô gái thích cảm giác được ngồi yên trong không gian có mùi sách giấy, ánh đèn vàng dịu và âm thanh nhẹ từ máy phát nhạc.

Dần dần, Thúy Nhi nhận thấy ở Nhật có khá nhiều người Việt yêu sách nhưng không phải ai cũng dễ dàng tìm được người có cùng sở thích. Một người có thể đọc một cuốn sách, gấp lại rồi vẫn còn nhiều điều muốn nói. Họ muốn biết người khác nghĩ gì, muốn nghe một cách đọc khác hoặc đơn giản chỉ muốn tìm một người có thể cùng mình nói về những điều vừa đọc. Book Club của Nhi bắt đầu từ quan sát đó.

Nhóm đọc sách này hiện có khoảng 20 người, hoạt động chủ yếu trên Instagram và gặp nhau vào mỗi cuối tháng. Mỗi lần sinh hoạt, nhóm sẽ chọn một tác phẩm hoặc chủ đề để cùng đọc và thảo luận. Người không thích cuốn sách của tháng đó có thể bỏ qua, tháng sau quay lại.

“Chỉ đơn giản là một nhóm người thích sách, muốn dành một chút thời gian trong tháng để đọc cùng một cuốn sách rồi gặp gỡ để cùng chia sẻ góc nhìn”, Thúy Nhi mô tả.

Nửa tạ sách từ Việt Nam sang Nhật

Để có sách tiếng Việt đọc ở Nhật, Thúy Nhi phải đưa sách từ Việt Nam sang. Ban đầu, cô mua sách chủ yếu cho chính mình. Sống ở nước ngoài, việc tìm một quyển sách Việt Nam không đơn giản như bước vào hiệu sách và chọn món mình muốn. Chi phí vận chuyển là một trở ngại đáng kể.

Nếu mua ít, tiền vận chuyển sẽ cao hơn nhiều so với tiền sách. Vì vậy, cô thường gom một đơn sách khoảng 50-70 kg rồi gửi qua dịch vụ vận chuyển. Sau này, Nhi nhận mua giúp sách cũ cho người khác. Một đơn hàng dành cho bản thân dần trở thành cách để nhiều người cùng chia sẻ chi phí vận chuyển và tìm được những cuốn sách mình cần.

Cũng từ đó, Nhi quen thêm nhiều người. Sách được đưa về phòng đọc phần lớn xuất phát từ sở thích đọc của cô như sách có nội dung về xã hội, văn học, trinh thám, kinh dị...

Những góc đọc sách được Thúy Nhi trang trí tại Osaka - Hyogo (Nhật Bản).

Từ đó, Yugen Oldbooks trở thành một điểm gặp gỡ nhỏ của những người thích đọc sách. Theo Nhi, nhu cầu đọc sách tiếng Việt tại Nhật chưa thể gọi là quá lớn nhưng đang tăng lên đáng kể so với những năm trước.

“Bởi vì cuộc sống ở Nhật của mọi người thường sẽ giống như một vòng lặp không hồi kết, đi làm - về nhà, và mình nhận ra nhiều người sẽ tìm đến sách với hi vọng tìm được sự an ủi cho tâm hồn”, cô giải thích.

Những ngày đầu mở cửa phòng đọc, Thúy Nhi hồi hộp, không biết sẽ có bao nhiêu người tìm đến. Ngày thứ nhất, hai người bạn của cô đến từ sớm. Họ ngồi lại trò chuyện và mua một vài cuốn sách cũ. Ngày thứ hai, ba thành viên trong Book Club ghé qua. Có những người Nhi đã quen từ trước. Cũng có những người cô gặp lần đầu.

“Là một đứa ngại ngùng và hướng nội, mình thường không thể tự mình đi kết bạn. Thế mà trong thời gian ngắn mình có thể quen được nhiều bạn đáng yêu và ngọt ngào đến thế”, Thúy Nhi kể.

Chia sẻ về định hướng tương lai, cô nói: “Mình chưa biết sau này Yugen sẽ trở thành gì hay mang một hình ảnh khác, nhưng bản thân nó đã mang tới cho mình quá nhiều niềm vui và những mối quan hệ tốt đẹp. Mình không hi vọng Yugen hay Book Club này sẽ trở thành cái gì đó quá lớn lao, chỉ mong sau này đây có thể là một nơi trú ẩn cho những người yêu sách giấy”.