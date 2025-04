Ông Tập Cận Bình: Nguồn cội, sức mạnh quan hệ Việt-Trung là ở nhân dân

Sáng 15/4, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, dự khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”, khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc.

Các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã tham quan triển lãm ảnh 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao ý nghĩa của hoạt động Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam - Trung Quốc, tổ chức vào Năm giao lưu nhân văn Việt Nam - Trung Quốc nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, thực tiễn lịch sử 75 năm qua cho thấy hữu nghị và hợp tác luôn là dòng chảy chính của quan hệ Việt - Trung.

Việt Nam coi trọng việc thúc đẩy quan hệ Đối tác hợp tác Chiến lược toàn diện, Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, vì sự nghiệp hòa bình và tiến bộ của nhân loại.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, một trong những phương hướng hợp tác cơ bản, quan trọng nhất của quan hệ Việt - Trung là “củng cố nền tảng xã hội vững chắc hơn”. Thế hệ trẻ hai nước là lực lượng đóng vai trò nòng cốt.

Tổng Bí thư đề nghị các tầng lớp nhân dân và thế hệ trẻ hai nước cần gánh vác trọng trách kế thừa và không ngừng phát triển “Mối tình thắm thiết Việt - Hoa, vừa là đồng chí vừa là anh em” - tài sản chung quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối hai nước đích thân gây dựng.

Các cơ quan, đoàn thể hai nước cần phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả Dự án “Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên”; thế hệ trẻ hai nước hơn bao giờ hết cần không ngừng nỗ lực rèn luyện, nâng cao khả năng sáng tạo, làm chủ công nghệ mới. Ngoài ra cần tăng cường đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng phát triển, để thực sự phát huy vai trò nòng cốt đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của mỗi nước, trở thành lực lượng tiên phong đưa quan hệ Việt Nam - Trung Quốc vững bước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Còn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng gặp gỡ những người đồng chí, nhân sỹ hữu nghị và đại diện thế hệ trẻ, thanh niên hai nước.

Ông xúc động nhắc đến những bậc tiền bối cách mạng có đóng góp quan trọng cho quan hệ hai Đảng, hai nước. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung - Việt "như cây có cội, như suối có nguồn", trong đó tất cả nguồn cội, huyết mạch và sức mạnh của quan hệ hai Đảng, hai nước đều nằm ở nhân dân, ở tình cảm hữu nghị của người dân.

Lãnh đạo Trung Quốc khẳng định việc xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc - Việt Nam có ý nghĩa chiến lược phù hợp với lợi ích chung của hai nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển phồn vinh của khu vực và thế giới.

Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam duy trì trao đổi chiến lược cấp cao, củng cố nền tảng xã hội vững chắc; đề nghị hai bên lấy “Năm giao lưu nhân văn Trung - Việt 2025” làm thời cơ, triển khai giao lưu nhân văn bằng các hoạt động phong phú, đa dạng; cùng nhau tổ chức tốt các hoạt động giao lưu ấm áp, gần gũi với người dân, khai thác hiệu quả những “di sản đỏ” của cách mạng hai nước, kể tốt hơn câu chuyện về tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, để tình hữu nghị Trung - Việt được kế thừa từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhân dịp này, hai bên đã tuyên bố khởi động “Hành trình đỏ: Nghiên cứu, học tập của thanh niên”.

Các cơ quan, đoàn thể hai nước phối hợp phát huy hiệu quả các di tích lịch sử cách mạng ở Việt Nam và Trung Quốc, gắn với cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các bậc tiền bối cách mạng hai nước, để tuyên truyền giáo dục, làm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về chặng đường cách mạng giúp đỡ lẫn nhau giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, hai bên đã khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam - Trung Quốc và thành lập Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung.

Đây là bước phát triển mới và dấu mốc quan trọng về hợp tác đường sắt, thể hiện sự quan tâm và quyết tâm của lãnh đạo hai Đảng, hai nước đối với việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực đường sắt giữa Việt Nam và Trung Quốc.

