Lãnh đạo Việt - Trung dự lễ khởi động Hành trình đỏ

Trưa nay, Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Lễ khởi động Hành trình đỏ nghiên cứu, học tập của thanh niên.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình dự Lễ khởi động cơ chế hợp tác đường sắt Việt Nam – Trung Quốc.

Trước đó, các nhà lãnh đạo hai nước cùng xem triển lãm ảnh 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, nơi trưng bày nhiều bức ảnh ghi lại những sự kiện trọng đại trong quan hệ giữa hai quốc gia.

Cũng trong sáng nay, Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự cuộc Gặp gỡ hữu nghị nhân dân Việt Nam – Trung Quốc, nơi nhà lãnh đạo Trung Quốc có bài phát biểu để nói về ý nghĩa của giao lưu nhân văn giữa người dân hai nước.

Những cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm

Tổng Bí thư Tô Lâm là chủ biên, tác giả của nhiều đầu sách lý luận chính trị, trong đó có những cuốn được tái bản nhiều lần.

Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về công an nhân dân, 125 câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công an nhân dân, Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Giá trị lý luận và thực tiễn, Tham nhũng và hoạt động của Công an nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng ở Việt Nam là một số tác phẩm tiêu biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.