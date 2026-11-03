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Sức khỏe

Ong tấn công đoàn người đưa tang, 2 người nhập viện cấp cứu

  • Thứ ba, 3/11/2026 15:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Đang đưa tang đến nghĩa địa ở khu vực đồi núi thuộc phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, đoàn người bất ngờ bị đàn ong tấn công. Hai người bị nhiều vết đốt phải nhập viện cấp cứu.

Ảnh minh hoạ do AI tạo / Tiền Phong.

Trưa 3/11, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa tiếp nhận, cấp cứu hai bệnh nhân bị ong đốt là bà H.T.H.C. (42 tuổi, trú xã Hiếu Giang) và ông N.K.P. (60 tuổi, trú phường Đông Hà).

Theo lời các nạn nhân, sáng cùng ngày, họ cùng vài chục người tham gia đoàn đưa tang đến nghĩa địa tại khu vực đồi núi thuộc phường Nam Đông Hà. Khi đoàn đang di chuyển, một đàn ong bất ngờ lao ra tấn công, khiến nhiều người bị đốt.

Bà C. và ông P. bị nhiều vết đốt, đau nhức, có biểu hiện nặng hơn những người khác nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu.

Các bác sĩ cho biết, thời điểm cung cấp thông tin, hai bệnh nhân mới nhập viện khoảng một giờ. Bệnh viện tiếp tục theo dõi sát diễn biến sức khỏe để phát hiện các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra như sốc phản vệ, suy thận.

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Phương Anh

Hoàng Nam / Tiền Phong

ong tấn công Quảng Trị đoàn người cấp cứu đàn ong

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