Ông Rubio gặp Giáo hoàng Leo sau nhiều tuần căng thẳng với ông Trump

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến sẽ có cuộc hội kiến với Giáo hoàng Leo XIV vào hôm nay 7/5.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: Reuters.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Vatican đang trải qua giai đoạn sóng gió lịch sử.

Cuộc gặp này diễn ra sau những đợt đả kích chưa từng có của Tổng thống Donald Trump nhắm vào vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử. Căng thẳng leo thang khi người đứng đầu Tòa thánh công khai phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ tại Iran, đồng thời kiên trì bảo vệ quyền lợi của người di cư.

Trước giờ lên đường, Ngoại trưởng Rubio đã bác bỏ nhận định cho rằng đây là nỗ lực nhằm "tái lập" quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, ông thừa nhận Washington có "rất nhiều vấn đề cần thảo luận thấu đáo với Vatican", đặc biệt là về Cuba.

Chuyến công du của ông Rubio diễn ra trong bối cảnh ông Trump không chỉ nhắm vào Giáo hoàng mà còn liên tục chỉ trích các đồng minh truyền thống tại châu Âu. Theo kế hoạch, sau cuộc gặp tại Vatican, ông Rubio sẽ hội đàm với Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - người cũng đang đứng trước áp lực từ ông Trump do bị cho là thiếu hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến với Iran.

Tháng trước, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã dùng những lời lẽ nặng nề để chỉ trích Giáo hoàng Leo XIV là “yếu kém về tội phạm và tồi tệ về đối ngoại”. Ông yêu cầu Giáo hoàng “ngừng chiều lòng phe cực tả” và tập trung vào vai trò tôn giáo thay vì làm chính trị.

Đáp lại, Giáo hoàng khẳng định ngài “không sợ hãi” chính quyền Trump và sẽ không ngừng lên tiếng vì hòa bình. Một quan chức Vatican thậm chí còn châm biếm rằng: “Tổng thống Trump đủ thông minh để hiểu cái giá của việc gây chiến với một vị Giáo hoàng”.

Tuy nhiên, các cuộc tấn công từ phía ông Trump vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Gần đây nhất, ông cáo buộc Giáo hoàng đang “gây nguy hiểm cho các tín đồ” khi cho rằng ngài ủng hộ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân - một tuyên bố bị phía Italy chỉ trích là “không thể chấp nhận được”.

Các chuyên gia nhận định cuộc gặp thứ Năm này là nỗ lực của Washington nhằm đưa mối quan hệ trở lại quỹ đạo ngoại giao thầm lặng, thay vì những màn khẩu chiến công khai trên truyền thông. Linh mục Antonio Spadaro, một quan chức thân cận với Tòa thánh, coi đây là cơ hội để “giảm bớt các ngôn từ kích động”.

Dù mục đích chính không hẳn là chính trị, việc gặp Giáo hoàng Leo XIV được coi là bước đi quan trọng của chính quyền Trump để lấy lòng cử tri Công giáo, đặc biệt là khi Giáo hoàng đang có tỷ lệ tín nhiệm rất cao theo các cuộc thăm dò dư luận.